اقترب مانولو جاباديني مهاجم فريق ساوثهامبتون الإنجليزي من العودة إلى الدوري الإيطالي خلال الفترة المقبلة.

مانولو جاباديني يقترب من العودة للدوري الإيطالي





وقال موقع فوتبول إيطاليا إن مانولو جاباديني استقر على الرحيل من ساوثهامبتون خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب استبعاده من التشكيلة الأساسية.

وأضاف أن الثلاثي الإيطالي فيورنتينا وبولونيا وسامبدوريا في حالة تأهب من أجل الحصول على خدمات المهاجم مانولو جاباديني في يناير.

وانتقل مانولو جاباديني من نابولي إلى فريق ساوثهامبتون في يناير 2017 مقابل 17 مليون يورو.