خبيرة مصرفية: المؤشرات الاقتصادية لمصر تحسنت جدًا خلال الفترة الماضية

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أكدت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أن فتح الباب لترخيص البنوك الأجنبية في مصر أمر جيد جدًا، لافتة إلى أن القطاع المصرفي المصري قوي جدًا، ويحقق أرباح جيدة جدًا، وهو اعلى القطاعات الاقتصادية تحقيقًا للأرباح، حيث أن نسب الأرباح تصل لـ30%، وإدارة الحوكمة لديها قوية جدًا، وهذا يشجع البنوك الأجنبية على دخول الأسواق المصرية.



وأضافت "الدماطي"، خلال حوارها ببرنامج "اقتصاد وطن" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن المؤشرات الاقتصادية لمصر تحسنت جدًا خلال الفترة الماضية، وهذا انعكس في الجدارة الإئتمانية التى خرجت إيجابية جدًا لعدة مرات؛ نتيجة الثقة في تحقيق الإصلاح الاقتصادي نتائج جيدة، والاقتصاد يحقق نمو جيد، إلى جانب أن الجهاز المصرفي قوي يحقق أرباح جيدة، وهو ماشجع البنوك الأجنبية على الدخول للأسواق المصرية.



وتابعت، ان السياسية النقدية خلال 2018 مرت بصعوبات كثيرة جدًا، جزء منها يرجع للتضخم؛ نتيجة إرتفاع سعر برميل البترول، والذي كان يؤثر بشكل كبير على الموازنة العامة للدولة، إلى جانب خروج عدد من المستثمرين الأجانب من البورصة، مع تنفيذ المرحلة الرابعة من الإصلاح الاقتصادي التى تمثلت في زيادة أسعار الوقود والكهرباء والبنزين وغيرها مما أدى لزيادة الأسعار.

