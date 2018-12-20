يلا شوت Al Hilal بث مباشر الهلال والاهلي اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال ضد الاهلي بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH
الخميس 20/ديسمبر/2018 - 11:49 م
عمرو عادل
يواجه فريق الهلال ضيفه فريق الأهلي في يوم الجمعة الموافق 21 ديسمبر 2018 على أرضية ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك في إطار الجولة الرابعة عشر ضمن فعاليات بطولة الدوري السعودي للمحترفين أو دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.
ولم يعرف فريق الهلال طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر خمس مباريات خاضها الزعيم، وفي مقابل ذلك نجح فريق الهلال في تحقيق الانتصار في مباراتين، كما سقط فريق الهلال في فخ التعادل في مباراتين أيضاً.
وينتظر فريق الهلال أربع مباريات هامة للغاية في الفترة القليلة القادمة بعد مباراته المقبلة مع نظيره فريق الأهلي، حيث يواجه فريق الهلال في المباراة الأولى مضيفه فريق التعاون في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.
وفي المباراة الثانية سوف يواجه فريق الهلال ضيفه فريق الدرائيِ في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وفي المباراة الثالثة سوف يواجه فريق الهلال ضيفه فريق الرائد في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، أما المباراة الرابعة سوف تجمع بين فريق الهلال وبين مضيفه فريق الفيحاء في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين أيضاً.
ومن المتوقع أن تتكون تشكيلة فريق الهلال في هذه المباراة الهامة على النحو التالي: علي الحبسي / محمد البريك / بوتيا / علي آل بليهي / ياسر الشهراني / محمد كنو / سلمان الفرج / كارلوس إدواردو / سالم الدوسري / أندري كاريو / بافيتيمبي غوميز.
أما على الجانب المقابل فلم يعرف فريق الأهلي طعم الانتصار على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر خمس مباريات خاضها، وفي مقابل ذلك تعرض فريق الأهلي إلى الخسارة في مباراة واحدة فقط لا غير أيضاً، كما سقط فريق الأهلي في فخ التعادل في 3 مباريات أخرى.
ومن المقرر أن يتم نقل مباراة فريق الهلال مع ضيفه فريق الأهلي عبر قناة KSA Sport HD1 المجانية، وذلك في تمام الساعة 14:10 ظهراً بتوقيت جمهورية مصر العربية وأيضاً الساعة 15:10 عصراً بتوقيت المملكة العربية السعودية.
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