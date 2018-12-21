ننشر نتيجة لجنة 58 بطامية في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب



بدأ رؤساء لجان التصويت فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب على المقعد الخالى بوفاه النائب الراحل احمد عبدالتواب بمركز طامية بمحافظة الفيوم، فى فرز صناديق الاقتراع، تمهيدا لإعلان النتائج ورفع محضر الفرز للجنة العامة للانتخابات بمحكمة الفيوم الأبتدائية.



ويتنافس فيها 10 مرشحون للفوز بالمقعد الخالى بوفاة النائب الراحل اللواء أحمد عبدالتواب، عضو مجلس النواب بدائرة طامية، وأمين سر لجنة الأمن القومى بالمجلس، حيث يدلى نحو 241 ألف مواطن ممن لهم حق التصويت فى هذه الانتخابات، بأصواتهم فى قرابة 76 لجنة انتخابية فرعية ووفقا لغرفة العمليات باللجنة العامة للانتخابات بالفيوم فأن اللجان الانتخابية فتحت أبوابها فى مواعيدها الرسمية دون تأخير،اليوم الخميس.



وأسماء الـ10 مرشحين على المقعد هم؛ الدكتور محمد عبد التواب،" طبيب بشري"، شقيق النائب الراحل اللواء أحمد عبد التواب، الذى تجرى الانتخابات التكميلية على مقعده وهو من قرية العزيزية، ومحمد فرغلى "صحفي"، الذى يخوص الانتخابات مستقلا وهو من قرية الروضة وسبق وصوله لمرحلة الإعادة فى الانتخابات السابقة وجمال أحمد محمد، وشهرته "ناصر الصعيدي" موظف بالإدارة الصحية بالمركز، ومقيم بنفس قرية المرشح الثاني، ومحمود فخر الدين صبحي، وشهرته "بسام الصواف"، باحث أول بمكتب النائب العام، وهو مقيم ببندر طامية، ومجدى هلال عبد العزيز وشهرته "مجدى الشريف" صاحب شركة، ومقيم بعزبة كوبرى بيومى بقرية المظاطلي، والشاب محمد رمضان عبد الستار وشهرته "محمد رمضان الضعيف" ليسانس حقوق، ووائل سيد صاوى وشهرته "وائل صاوي" صاحب شركة استيراد وتصدير، ومقيم بقرية سرسنا، وإيهاب عبد الواحد محمد وشهرته "هانى العندي" نائب رئيس المركز التكنولوجى بطامية، وهو من قرية دار السلام، والذى خاض الانتخابات البرلمانية الأساسية وجمعة أحمد حافظ وشهرته "جمعة الصياد" صاحب شركة خاصة، وهومن عزبة جورجى بطامية، وأسامة محجوب "محام"، وهو من قرية منشأة الجمال.





انتهت اللجنة الفرعية رقم 58 بدائرة طامية بمحافظة الفيوم، من فرز أصوات الناخبين، وأعلن القاضى المشرف على اللجنة أن عدد إجمالي الناخبين باللجنة 2016 ناخبًا، وعدد من أدلوا بأصواتهم 949 صوتًا، وعدد الأصوات الباطلة 31 صوتًا، وبلغت عدد الأصوات الصحيحة 918 صوتًا، حصل منهم محمود فخر الدين على 697 صوتًا، يليه الدكتور محمد عبدالتواب على 115 صوتًا.