"برلماني" يزف بشرى سارة لأهالي كرداسة

زف سعيد حساسين، الإعلامي وعضو مجلس النواب، بشرى سارة لأهالي كرداسة، قائلاً: "وزارة الصحة ستنفذ المستشفى العالمي بالمدينة في 2019".



وأضاف "حساسين"، في برنامجه "انفراد" مساء الخميس: "بقول لأهالي كرداسة عام 2019 سيكون عامًا سعيدًا عليكم، وإن شاء الله سيتم هدم مبنى المستشفى القديم وإقامة المستشفى المركزي على أعلى مستوى".



وأكد أن الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، وعدت جماهير كرداسة بتوفير احتياجات المستشفيات والوحدات الصحية داخل كراسة خصوصًا بعد تأكيد واستجابة الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة لمطالب أهالي وجماهير كرداسة بتوفير أفضل رعاية صحية لهم.