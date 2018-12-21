توفيق عكاشة يحذر: هناك أزمة اقتصادية عالمية قادمة



وأضاف "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، محذرا أن هناك أزمة اقتصادية عالمية حادة قادمة، منوها بأن صندوق النقد الدولي هو من أعلن ذلك، ويجب تصديقه لأن لديه معطيات مؤكده.



وأشار إلى أن الصين تمتلك من الذهب ما لا يملكه أحد في العالم، مضيفا أن خطة من يحكم العالم معروفة، حيث أنهم عندما يجيدون دولة لا يستطيعوا التمكن منها يصنعوا أزمة اقتصادية حتى تنزلق تلك الدولة في أزمة ويستطيعوا السيطرة عليها، وإذا لم يستطعيوا السيطرة فسيكون هناك حرب عالمية ثالثة.



قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن ما يحدث على المسرح السياسي العالمي بين الأمريكان والأوروبيين والروس والصنيين، هو صناعة حديثة، يديرها من يحكم العالم خلف الستار.