رئيس هيئة ميناء دمياط يكشف تفاصيل وأهمية بروتوكول التعاون مع مصلحة الضرائب

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قال اللواء أيمن صالح، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، إن توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب المصرية وهيئة ميناء دمياط للتحصيل العادل للمستحقات الضريبية يأتي في إطار خطة عامة تنتهجها الدولة بتحويل جميع الموانئ المصرية لخدمات الشباك الواحد بمفهومه الواسع، والذي يشمل تقديم جميع الخدمات المقدمة من جهات حكومية أو القطاع الخاص أو المستثمرين العاديين إلكترونيًا، مشددًا على أن هيئة الميناء قد قامت بتطوير البنية التحتية المعلوماتية التي تؤهلها لتنفيذ هذا البروتوكول.



وأضاف "صالح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء DMC" على فضائية "DMC"، اليوم الخميس، أن من بين الخدمات لدينا هي تراخيص النقل، وهناك نحو 82 ترخيص للنقل، وأصحاب التراخيص ملتزمين ويدفعوا ضرائبهم ومنتظمين في ذلك لكن آلية التحصيل بالطريقة الإلكترونية أفضل، مشيرًا إلى أن رسوم السفن يتم تحصيلها إلكترونيًا، ومن الممكن ان يتم دفعها بالفيزا وغيرها من الوسائل ومن أي مكان في مصر.



وتابع، أنه سيتم تحصيل دفعة من تحت حساب الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على خدمة نقل البضائع بالسيارات المدرجة ضمن فاتورة الكاشير بواقع 3 جنيه للطن تحصل من أصحاب شركات النقل والجمعيات في الميناء تحت حساب مصلحة الضرائب، وسوف يتم ذلك إلكترونيًا أيضًا.



ووقع عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بروتوكولًا للتعاون مع هيئة ميناء دمياط ويمثلها اللواء بحرى أيمن صالح إبراهيم بشأن تنفيذ أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 على مقدمي خدمات نقل البضائع بالسيارات من ميناء دمياط وذلك بحضور قيادات مصلحة الضرائب المصرية ونائب رئيس هيئة الميناء للتشغيل والإدارات المختصة.



وقال رئيس مصلحة الضرائب أنه وفقا لهذا البروتوكول فسوف تقوم هيئة ميناء دمياط بتحصيل دفعة من تحت حساب الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على خدمة نقل البضائع بالسيارات المدرجة ضمن فاتورة الكاشير بواقع 3 جنيه للطن، وستقوم هيئة ميناء دمياط بتوريد إجمالي قيمة المبالغ الضريبية المحصلة خلال الشهر إلى مصلحة الضرائب.

