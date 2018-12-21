زي النهاردة بتاريخ 21 - 12 - 2018

*** حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 21 - 12 - 2018

** أحداث





* 1522 - فتح جزيرة رودس بقيادة سليمان القانوني وضمها للدولة العثمانية.





* 1800 - الفرنسيون يعيدون تنظيم الديوان العام بالقاهرة وينتخبون منه ديوانًا مخصوصًا.





* 1832 - انتصار الجيش المصري بقيادة إبراهيم باشا على الجيش العثماني في موقعة قونية.





* 1879 - توماس إديسون يخترع المصباح الكهربائي.





* 1879 - العرض الأول لمسرحية هنريك إبسن "ليالي بيت الدمية" في المسرح الملكي في كوبنهاغن .





* 1908 - افتتاح الجامعة الأهلية المصرية والتي تعتبر أول جامعة عربية.





* 1914 - ألمانيا تشن أول غارة جوية على بريطانيا بمركبة زيبولين الجوية وذلك أثناء الحرب العالمية الأولى.





* 1919 - الأمريكية الفوضوية إيما غولدمان يتم ترحيلها إلى روسيا.





* 1937 - والت ديزني ينتج أول فيلم كرتوني طويل بعنوان سنو وايت والأقزام السبعة.





* 1938 - أمير الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح يحل المجلس التشريعي بعد سته شهور من تكوينه ويدعو لانتخاب مجلس جديد في 27 ديسمبر.





* 1949 - قيام جمهورية ألمانيا الفدرالية في ألمانيا الغربية.





* 1951 - ليبيا تنال استقلالها.





* 1951 - إنشاء منظمة الدول الأمريكية.





* 1957 - تدشين أول جامعة في المغرب وذلك في مدينة الرباط.





* 1958 - انتخاب شارل ديغول رئيسًا للجمهورية الفرنسية، ليصبح أول رئيس في الجمهورية الخامسة.





* 1964 - مجلس العموم البريطاني يلغي عقوبة الإعدام.





* 1966 - المركبة السوفيتية "لونا 31" تحط على سطح القمر وتبدأ تحليل مكوناته.





* 1968 - الولايات المتحدة تطلق صاروخ أبولو 8 وبه 3 رواد فضاء أمريكيين إلى مدار حول القمر.





* 1969 - الأمم المتحدة تتبنى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري .





* 1973 - عقد مؤتمر جنيف برعاية الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وحضور مصر والأردن وإسرائيل.





* 1979 - توقيع اتفاق ينهي تمرد مستعمرة روديسيا على التاج البريطاني والذي استمر 41 عام.





* 1986 - افتتاح مشروع سد مأرب من قبل الرئيس اليمني علي عبد الله صالح ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة زايد بن سلطان آل نهيان.





* 1988 - انفجار طائرة بوينغ 747 تابعة لخطوط بان أمريكان العالمية فوق مدينة لوكربي في اسكتلندا يسفر عن مقتل 269 شخص، وهو ما عرف لاحقًا باسم قضية لوكربي.





* 1991 - 11 جمهورية سوفيتية سابقة يوقعون في كازاخستان اتفاقًا يعلن نهاية الاتحاد السوفيتي وإقامة مجموعة الدول المستقلة.





* 1995 - مدينة بيت لحم تنتقل من السيطرة الإسرائيلية إلى الفلسطينيين .





* 1995 - تصادم قطارين عند البدرشين في مصر يؤدي إلى مقتل 75 وإصابة المئات.





* 1999 - الحرس المدني الإسباني يوقف شاحنه محملة ب950 كيلوغرام من المتفجرات المعدة للتفجير من قبل منظمة إيتا الإنفصالية.





* 2008 - المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا يرفع الإقامة الجبرية عن الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.





* 2010 - مجلس النواب العراقي يمنح الثقه للحكومة الجديدة التي شكلها رئيس الوزراء نوري المالكي بعد فترة طويلة من إجراء الانتخابات.





* 2013 - الجيش السوداني يحرر 17 منطقة من قبضة المتمردين.





* 2013 - نادي بايرن ميونيخ يفوز على نادي الرجاء الرياضي في نهائي كأس العالم لأندية كرة القدم بنتيجة هدفين مقابل صفر.





* 2015 - لجنة القيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعاقب سيب بلاتر رئيس الفيفا وميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالإيقاف لمدة ثماني سنوات.





* 2017 - الجمعية العامة للأمم المتحدة تُقِرُّ بالأغلبية مشروع قرار يرفض تغيير وضع القدس القانوني بعد أن اعترفت بها الولايات المتحدة عاصمة لإسرائيل.









** مواليد





* 1118 - القديس توماس بيكيت، أسقف كانتربيري.





* 1401 - مازاتشو، رسام إيطالي.





* 1804 - بينجامين دزرائيلي، رئيس وزراء المملكة المتحدة.





* 1890 - هرمان مولر، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1946.





* 1903 - فرج العمران، فقيه مسلم وشاعر وكاتب سعودي.





* 1910 - علي أحمد باكثير، كاتب مصري.





* 1914 - عبد الكريم قاسم، رئيس وزراء العراق.





* 1917 - هاينريش بول، روائي وأديب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1972.





* 1918 - د. كورت فالدهايم، رئيس النمسا التاسع وأمين عام الأمم المتحدة الرابع.





* 1933 - علي نايفة، عالم أردني من أصول فلسطينية، وهو بروفسور في الهندسة المكيانيكية.





* 1937 - جين فوندا، ممثلة أمريكية.





* 1940 - فرانك زابا، مغني أمريكي.





* 1942 - هو جينتاو، رئيس جمهورية الصين الشعبية.





* 1948 - صامويل جاكسون، ممثل أمريكي.





* 1949 - توماس سانكارا، رئيس بوركينا فاسو الخامس.





* 1951 - نجلاء فتحي، ممثلة مصرية.





* 1952 - هاني شاكر، مغني وممثل مصري.





* 1957 - راي رومانو، ممثل أمريكي.





* 1967 - ميخائيل ساكاشفيلي، رئيس جورجيا الثالث.





* 1968 - سبايك سبنسر، ممثل أداء صوتي أمريكي.





* 1969 - جولي دلبي، ممثلة فرنسية.





* 1970 - أحمد بهجا، لاعب كرة قدم مغربي.





* 1972 - بثينة رشوان، ممثلة مصرية.





* 1981 - كريستيان زاكاردو، لاعب كرة قدم إيطالي.





* 1984 - جاكسون راثبون، ممثل أمريكي.





* 1985 - أندريا إرميا، ممثلة هندية.





** وفيات





* 72 - توما، أحد رسل المسيح الاثنا عشر.





* 1375 - جيوفاني بوكاتشيو، كاتب إيطالي.





* 1553 - سنان باشا "قائد البحرية العثمانية".





* 1920 - محمد عبد الله حسان، قائد وطني صومالي.





* 1937 - فرانك بيلينجز كيلوج، محامى وسياسي أمريكي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1929.





* 1940 - فرنسيس سكوت فيتزجيرالد، كاتب أمريكي.





* 1945 - جورج إس. باتون، قائد عسكري أمريكي.





* 1988 - نيكولاس تينبرغن، عالم سلوك حيواني وعالم طيور هولندي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1973.





* 1993 - الأمير سعد بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس العائلة المالكة السعودية.





* 2006 - صابر مراد نيازوف، رئيس تركمانستان الأول.





* 2010 - إنزو بيرزوت، لاعب ومدرب كرة قدم إيطالي.





* 2011 - إفيغيني روداكوف، لاعب ومدرب كرة قدم أوكراني.









* أعياد ومناسبات



