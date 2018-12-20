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استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال قرب رام الله

الخميس 20/ديسمبر/2018 - 10:28 م
استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال قرب رام الله
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وكالات
 
أعلنت مصادر عبرية أن سائقاً فلسطينياً استشهد بعد أن أَطلق عليه جنود الاحتلال النار على حاجز عسكري على مدخل مدينة البيرة الشمالي وسط الضفة الغربية.



وأدعت المصادر العبرية أن السائق اقتحم أحد الحواجز العسكرية قرب رام الله، ورفض التوقف قبل إطلاق النار عليه وإصابته بجروح خطيره أدت إلى استشهاده.



وكانت مصادر عبرية أعلنت أن فلسطينياً أطلق النار على مجموعة من المستوطنين قرب مستوطنة عوفرة، شرق رام الله دون وقوع إصابات.
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