ميليتو على رادار ريال مدريد

أكدت تقارير صحفية برتغالية بأن ريال مدريد يسعى للتعاقد مع البرازيلي إيدر ميليتو نجم بورتو هدف برشلونة ومانشستر يونايتد لتدعيم الدفاع خلال الموسم الحالي.





وذكرت صحيفة أبولا البرتغالية بأن ريال مدريد يتابع عن كثب البرازيلي ميليتو صاحب الـ20 عاما، وأن عددًا من كشافي ريال مدريد تابعوا ميليتو في مباريات عديدة وتم التواصل مع الإدارة التي تريد 50 مليون يورو للتخلي عنه.





ويُقارن البعض ميليتو ببيبي نجم دفاع ريال مدريد السابق والذي أيضًا انضم لصفوف الميرنجي قادمًا من بورتو ولكن الشاب البرازيلي انضم الصيف الماضي من ساو باولو وتأقلم معه بشكل جيد جدًا.





ويتميز ميليتو بالمرونة التكتيكية، حيث يمكنه اللعب أيضًا في خط الوسط أو كظهير أيمن بسبب سرعته وأسلوبه المميز.





يذكر أن الكثير من التقارير ربطت اسم ميليتو بالانتقال إلى برشلونة أو مانشستر يونايتد خلال الموسم الحالي.



