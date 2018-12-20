"Brawl Stars" تحقق 10 مليون دولار في أسبوعها الأول!

حققت لعبة Brawl Stars الجديدة من شركة Supercell المعروفة بألعابها القوية مثل كلاش اوف كلانز وكلاش رويال، خلال اسبوع واحد من إطلاقها أكثر من 10 مليون دولار عائدات بالرغم من أنها مجانية.





أطلقت الشركة لعبتها الأخيرة على متجري قوقل بلاي و أب ستور في 12 ديسمبر الجاري وحصلت على 15 مليون تنزيل، هذه الأرقام مصدرها شركة الأبحاث والإحصائيات Sensor Tower.





وتقوم اللعبة على مبدأ تنافس فريقين كل منهما مكون من ثلاثة لاعبين مباشرة عبر الإنترنت، وتملك خريطة أصغر من الألعاب الاستراتيجية. وبلغت عائدات اللعبة عند إطلاقها الرسمي حول العالم خلال اسبوع واحد فقط أكثر مما حققته من إطلاقها التجريبي بثلاثة دول لمدة عامل كامل.





تعتمد اللعبة في أرباحها على المبالغ المالية الحقيقية التي يدفعها المستخدمين للحصول على أشياء إضافية اختيارية، حيث أنه يمكنك لعبها بالكامل بدون دفع أية أموال.





بالطبع تحقيق 10 مليون دولار خلال الأسبوع الأول من إطلاقها رقم مثير للإعجاب، لكنه أقل من نجاح لعبة كلاش رويال التي حققت خلال أسبوعها الأول أكثر من أربعة أضعاف ما حققته Brawl Stars في السوق الأمريكي فقط.



