معز مسعود يلتقي الأمير تشارلز في زيارة خاصة للمتحف البريطاني (صور)

نشر الباحث معز مسعود، تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كشف فيها عن لقائه بالأمير تشارلز ولي عهد انجلترا، من خلال زيارة خاصة للمتحف البريطاني.

وقال مسعود في تغريدته التي كتبها بالإنجليزية: "سعيد بمقابلة سمو الامير شارلز في المتحف البريطاني، خلال زيارة خاصة للمعرض الدائم لمؤسسة بخاري وهو معرض للعالم الإسلامي.. وشرفت أيضا بإهدائه نسخة من المسودة النهائية لكتابي "الحقيقة" قبل النشر".