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بمقر وزارة الدفاع.. الزبيدي يستقبل سفير الإمارات في تونس

الخميس 20/ديسمبر/2018 - 10:17 م
بمقر وزارة الدفاع.. الزبيدي يستقبل سفير الإمارات في تونس
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مروى الجلاصي
 
إلتقى وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي صباح اليوم الخميس 20 ديسمبر 2018 بمقر الوزارة، بسفير الإمارات العربية المتحدة بتونس راشد محمد المنصوري.

وتباحث الطرفان خلال اللقاء حول مزيد تطوير العلاقات التونسية الإماراتية، حيث أشادالزبيدي بالمناسبة بالدعم اللوجستي والصحي الذي قدّمته دولة الإمارات العربية المتحدة لتونس، حين استقبلت سنة 2011 مليون و700 ألف لاجئا من 124 جنسية.

كما عبّر وزير الدفاع التونسي عن أمله في أن يشهد التعاون التونسي الإماراتي تطورا في كافة المجالات بما فيها التعاون العسكري، فيما أكّد راشد محمد المنصوري على استعداد بلاده لدفع التعاون بين البلدين خدمة للمصالح المشتركة.
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