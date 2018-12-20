بمقر وزارة الدفاع.. الزبيدي يستقبل سفير الإمارات في تونس

إلتقى وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي صباح اليوم الخميس 20 ديسمبر 2018 بمقر الوزارة، بسفير الإمارات العربية المتحدة بتونس راشد محمد المنصوري.





وتباحث الطرفان خلال اللقاء حول مزيد تطوير العلاقات التونسية الإماراتية، حيث أشادالزبيدي بالمناسبة بالدعم اللوجستي والصحي الذي قدّمته دولة الإمارات العربية المتحدة لتونس، حين استقبلت سنة 2011 مليون و700 ألف لاجئا من 124 جنسية.



