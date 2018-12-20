"كونسرتيوم" تطلق مؤتمر "MONEY MAKERS" فبراير المقبل

تطلق مؤسسة "كونسرتيوم" للاستشارات مؤتمر التوجهات المستقبلية للقطاعات الأكثر نمواً "TRENDS OF POTENTIAL SECTORS & SUCESS STORIES" بالقاهرة 26 فبرايرالمقبل.





وتستهدف "كونسرتيوم" تقديم منصة "MONEY MAKERS" لخدمة المستثمرين ورواد الأعمال فى مختلف القطاعات من خلال دمج التوجهات والتوقعات المستقبلية مع قصص النجاح للشركات وقيادات الأعمال بما يسهم فى قيمة أكثر عمقاً للمحتوى الذى تقدمه .





ويناقش أول مؤتمرات مونى ميكرز الفرص المستقبلية والمخاطر بقطاعات العقارات والصحة والتعليم والقطاع المالى والتكنولوجيا المالية، والتى تشهد نمواً متزايداً، بالإضافة لتعاظم دور التكنولوجيا بتلك القطاعات التى تعد الوجهة الأولى للاستثمار المباشر بالسوق المحلى.





ويشارك فى المؤتمر رؤساء الشركات، والمديرون التنفيذيون والبنوك وشركات القطاع المالى غير المصرفى التى يتنامى دورها فى هذه القطاعات وجمعيات المستثمرين ومؤسسات التمويل وصناديق الاستثمار ونخبة من رجال الأعمال ورواد الأعمال وشباب الأعمال.





ويعرض المؤتمر قصص نجاح عدد من الشركات المصرية فى القطاعات الواعدة ورؤية الرؤساء التنفيذيين بها لمستقبل بيئة الأعمال والفرص الأكثر جذباً فى ظل المتغيرات المتلاحقة فى الأسواق العالمية وتنامى سيطرة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى، وما تمثله من فرص ومخاطر.





ويطرح المؤتمر رؤية المستثمرين لتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات ومنظومة التمويل ومبادرات دعم المشروعات ودورها فى زيادة التدفقات الاستثمارية بالقطاعات الأكثر اهتماماً من جانب المستثمرين.





ويناقش المؤتمر فن صناعة الثروات واقتناص الفرص والتغيرات المستقبيلة فى بيئة الاعمال وتأثيرها على قرارات الاستثمار ورؤية عدد من أبرز رجال الاعمال ورؤساء الشركات بالسوق والدروس المستفادة من تجاربهم الملهمة للباحثين عن أسرار صناعة الثروات.