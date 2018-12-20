الإسماعيلي يواصل تدريباته في الكاميرون استعداد لمباراة القطن



ركز الجهاز الفنى على تنفيذ اللاعبين عددا من الجمل الفنية ، أبرزها كيفية تنفيذ الهجوم المرتد بأقل عدد من اللاعبين وترجمتها لأهداف ، فضلا عن الضغط المبكر على المنافس لاستخلاص الكرة بشكل سريع.



و حرص الجهاز الفنى بقيادة البلجيكى سيدومير يانوفيسكى المدير الفنى الجديد على عقد اجتماع تحفيزى مع اللاعبين لمطالبتهم بضرورة الحفاظ على نظافة الشباك مع ضرورة مباغته بطل الكاميرون لتسجيل هدف يربك حساباته.



واختتم المران بتقسيمة حماسية بين كافة اللاعبين ، حيث حرص المدير الفنى على إيقافها عدة مرات لمنحهم التعليمات الفنية وإصلاح الأخطاء وسط حالة معنوية مرتفعة من الجميع لحصد بطاقة التأهل لدور المجموعات بالبطولة.

واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تحضيراته بالكاميرون ، ضمن البرنامج التحضيرى لملاقاة القطن السبت المقبل فى جولة الإياب لدور الــ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.