روبن : متفائل بقدرتنا على النجاح هذا الموسم

أعرب الهولندي آريين روبن نجم بايرن ميونخ عن تفاؤله بالقدرة على النجاح واللحاق بروسيا دورتموند متصدر ترتيب الدوري الألماني رغم فارق ال 6 نقاط بينهما.





وقال روبن في حوار مع قناة ناديه اليوم : "لدينا الكثير للقيام به كفريق وأنا أيضًا بحاجة لتقديم أكثر من ذلك".





وأضاف: "بعد العطلة الشتوية، أريد بذل أقصى ما لدي وإعطاء كل شيء لهذا النادي".





واختتم روبن تصريحاته قائلاً : " متفائل بقدرتنا على النجاح هذا الموسم رغم تراجع النتائج. فارق الـ6 نقاط مع بوروسيا دورتموند مناسبًا وبإمكاننا تقليصه في الدور الثاني".