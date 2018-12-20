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روبن : متفائل بقدرتنا على النجاح هذا الموسم

الخميس 20/ديسمبر/2018 - 10:13 م
روبن : متفائل بقدرتنا على النجاح هذا الموسم
روبن
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الفجر الرياضي
 
أعرب الهولندي آريين روبن نجم بايرن ميونخ عن تفاؤله بالقدرة على النجاح واللحاق بروسيا دورتموند متصدر ترتيب الدوري الألماني رغم فارق ال 6 نقاط بينهما.

وقال روبن في حوار مع قناة ناديه اليوم : "لدينا الكثير للقيام به كفريق وأنا أيضًا بحاجة لتقديم أكثر من ذلك".

وأضاف: "بعد العطلة الشتوية، أريد بذل أقصى ما لدي وإعطاء كل شيء لهذا النادي".

واختتم روبن تصريحاته قائلاً : " متفائل بقدرتنا على النجاح هذا الموسم رغم تراجع النتائج. فارق الـ6 نقاط مع بوروسيا دورتموند مناسبًا وبإمكاننا تقليصه في الدور الثاني".
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