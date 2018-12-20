برشلونة يعلن موعد تقديم موريلو

أعلن برشلونة الإسباني مساء اليوم عن تعاقده رسميًا مع الكولومبي جيسون موريلو مدافع فالنسيا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.





وكشف الموقع الرسمي لنادي برشلونة بأن موريلو اجتاز الفحص الطبي بنجاح، حيث سيكون لاعبًا مع البلوجرانا لنهاية الموسم على سبيل الإعارة مع خيار الشراء النهائي مقابل 25 مليون يورو.





وذكر برشلونة بأن مراسم تقديم موريلو للجماهير ووسائل الإعلام ستقام في 27 ديسمبر الجاري.





ويُعاني برشلونة من أزمة كبيرة في خط الدفاع بعد إصابة البلجيكي توماس فيرمايلين وتأكد غيابه لمدة شهر وعدم تحديد حتى الآن موعد عودة الفرنسي صامويل أومتيتي.





وخاض جيسون موريلو رحلة احترافية طويلة في الملاعب بالرغم من أن عمره لا يتعدى 26 عامًا، حيث لعب سابقا لإنتر ميلان وغرناطة وقادش ولاس بالماس.



