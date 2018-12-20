ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

إسرائيل تعلن سبب دوي الانفجارات بالقطاع الغربي على حدود لبنان

الخميس 20/ديسمبر/2018 - 09:59 م
إسرائيل تعلن سبب دوي الانفجارات بالقطاع الغربي على حدود لبنان
طباعة
وكالات
 

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، سبب الانفجارات التي سمع دويها على الحدود اللبنانية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن "الانفجارات التي سمعت قبل قليل في منطقة القطاع الغربي على الحدود اللبنانية ناتجة عن نشاطات عملياتية لقوات جيش الدفاع؛ لإحباط وتدمير أنفاق إرهابية في إطار حملة درع الشمال.

وأعلن أدرعي مواصلة الجيش الإسرائيلي عمله لـ "كشف وإحباط الأنفاق الإرهابية"، حسبما جاء في حسابه على موقع "تويتر".

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي "فجر ودمر قبل قليل نفقًا هجوميًا تابعًا لحزب الله، والذي انطلق من قرية رامية".

المزيد عن: لبنان دوي حدود الانفجارات إسرائيل
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
وادي دجلة
2
x
19:00
2
الداخلية
الدوري السعودي
الرائد
1
x
14:20
0
الحزم
الفيصلي
3
x
16:50
0
الوحدة