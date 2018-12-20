إسرائيل تعلن سبب دوي الانفجارات بالقطاع الغربي على حدود لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، سبب الانفجارات التي سمع دويها على الحدود اللبنانية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن "الانفجارات التي سمعت قبل قليل في منطقة القطاع الغربي على الحدود اللبنانية ناتجة عن نشاطات عملياتية لقوات جيش الدفاع؛ لإحباط وتدمير أنفاق إرهابية في إطار حملة درع الشمال.

وأعلن أدرعي مواصلة الجيش الإسرائيلي عمله لـ "كشف وإحباط الأنفاق الإرهابية"، حسبما جاء في حسابه على موقع "تويتر".

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي "فجر ودمر قبل قليل نفقًا هجوميًا تابعًا لحزب الله، والذي انطلق من قرية رامية".