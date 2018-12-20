افتتاح معرض الخبيئة في المتحف المصري بالتحرير (صور)

افتتحت صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصري بالتحرير، نيابة عن إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، مساء اليوم الخميس متحف "الخبيئة" للفنان حسن كامل.





وقالت صباح عبد الرازق في كلمتها بالافتتاح، إن معرض الخبيئة هو أحد المعارض التي يستضيفها المتحف المصري بالتحرير لفنان من خارج الوزارة، وهو المعرض الثاني لثمرة التعاون ما بين المتحف وكلية التربية الفنية بجامعة حلوان.





وأوضحت أن المعرض الأول كان تحت عنوان "وجوه فرعونية" وكان بالتعاون مع طلبة الكلية التربية الفنية جامعة حلوان.





وتابعت عبد الرازق، أن اليوم يشهد التعاون الثاني ما بين المتحف والكلية والمتمثل في معرض الدكتور حسن كامل تحت عنوان "الخبيئة" والذي فيه يستلهم الفنان قطعة الفنية من روح النحات المصري القديم، حيث يعرض لـ 50 قطعة فنية مختلفة، تستقي في طرزها فن النحت المصري القديم.





يذكر أن وزارة الآثار كانت قد أعلنت عن انطلاق معرض الخبيئة للفنان حسن كامل في القاعة 44 بالدور الأرضي بالمتحف المصري بالتحرير، اليوم الخميس 20 ديسمبر، وشهد افتتاحه مدير عام المتحف المصري نيابة عن رئيس قطاع المتاحف إلهام صلاح، وعميد كلية التربية الفنية بجامعة حلوان الدكتور محمود حامد، والدكتورة رشا كمال مدير الوعي الأثري بوزارة الآثار، وعدد من الباحثين الأثريين والفنانيين المصريين.