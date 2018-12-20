إضراب مفتوح لحكام الدوري اليوناني

أعلن حكام الدوري اليوناني لكرة القدم، اليوم الخميس، إضراباً مفتوحاً احتجاجاً على "اعتداء جبان" تعرض له أحدهم خارج منزله في مدينة لاريسا.





وأعلنت رابطة حكام دوري الدرجة الأولى في بيان: "كبادرة تضامن بالحد الأدنى تجاه زميلنا، سنمتنع عن مزاولة نشاطنا حتى إشعار آخر".





وتعرض الحكم الدولي ثاناسيس تزيلوس لاعتداء من قبل أربعة أشخاص لدى خروجه من منزله في لاريسا بوسط البلاد.





وأدخل الحكم المستشفى، وخرج الخميس وهو يعاني من جروح في الرأس والساق احتاجت لغرزات.





ومن المقرر أن يخضع الحكم لمعاينة طبية جديدة الجمعة، بحسب ما أفادت وكالة أنباء أثينا الرسمية.