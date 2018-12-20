2 % تراجع في البورصة السعودية بنهاية الأسبوع الجاري

تراجع المؤشر العام للبورصة السعودية"تاسي"، بنهاية الأسبوع الجاري، بنسبة تصل إلى 2.03% تعادل 160.93 نقطة، ليصل لمستوى 7753.36 نقطة.

وانخفضت القيمة السوقية لأسهم السوق الرئيسي بنحو 27.88 مليار ريال (7.436 مليار دولار)، لتصل إلى 1.851 تريليون ريال (493.66 مليار دولار)، مقارنة بالأسبوع السابق بقيمة 1.879 تريليون ريال (501.09 مليار دولار).

وصعد إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع بنسبة 34.11% لتصل إلى 15.206 مليار ريال (4.05 مليار دولار)، مقارنة مع الأسبوع السابق عند 11.338 مليار ريال (3.02 مليار دولار).

وبالمثل ارتفع متوسط قيمة التداول إلى 3.04 مليار ريال (810.99 مليون دولار)، مقابل 2.268 مليار ريال (604.74 مليون دولار).

وارتفع إجمالي كميات التداول خلال الأسبوع بنحو 12.27% لتصل إلى 644.99 مليون سهم، مقارنة مع 531.87 مليون سهم تداولات الأسبوع السابق.

وارتفع متوسط حجم التداول خلال الجلسة إلى 128.99 مليون سهم، مقابل 106.37 مليون سهم الأسبوع السابق.

وهبط 18 قطاعا تصدرها الإعلام بنسبة 6.86%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 4.01%.

وارتفع قطاع الاتصالات وحيداً بنسبة 1.73%، بينما استقر قطاع الأدوية دون تغيير.

تراجعت البورصة السعودية اليوم الخميس، للجلسة الثالثة على التولي ليهبط المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، مسجلا أعلى خسائره في 24 جلسة، وعمق السوق الموازي "نمو"، خسائره.





وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" متراجعا بنسبة 1.36%، وهي أعلى خسائر للمؤشر منذ جلسة 18 نوفمبر 2018، فاقدا 106.99 نقطة من قيمته، هبط بها إلى مستوى 7,753.36 نقطة.





وأنهى مؤشر "نمو" تعاملاته بتراجع نسبته 3.27%، بخسائر بلغت 81.07 نقطة، ليغلق عند مستوى 2,400.25 نقطة.





وارتفعت قيم التداول بالسوق الرسمي، إلى 3.4 مليار ريال (907.73 مليون دولار)، مقابل 2.9 مليار ريال (777.07 مليون دولار) بالجلسة السابقة.





وصعدت كميات التداول بنهاية جلسة اليوم الاثنين، إلى 132.26 مليون سهم، مقابل 112.42 مليون سهم بجلسة أمس الأربعاء.





وأغلقت جميع القطاعات باللون الأحمر، بصدارة قطاع المرافق العامة الذي هبط 3.85%، تلاه قطاع الإعلام بنسبة تراجع بلغت 3.82%.





وتصدر قطاع المواد الأساسية خسائر القطاعات الرئيسية، بعد تراجعه 1.84%، وبلغت خسائر قطاعي البنوك والاتصالات 0.85% و0.7% على التوالي.





وشملت الخسائر 159 سهما بالسوق الرسمي، تصدرها سهم "صادرات"، بتراجع نسبته 7.54%، تلاه "ساكو" بنسبة تراجع بلغت 6.94%.





واقتصر اللون الأخضر على 19 سهما، تصدرها سهم "صناعة الورق" بارتفاع نسبته 4.69%، تلاه سهم "عناية"، الذي أغلق مرتفعا 2.69%.





وتصدر "سابك" نشاط الأسهم من حيث القيم، بـ 502.76 مليون ريال، وأغلق متراجعا 1.16%، وكانت أعلى الكميات لـ"دار الأركان"، بتداولات بلغت 8.02 مليون ريال، وهبط السهم 0.67%.





وعلى مستوى أسهم الموازي، تصدر "بحر العرب" الخسائر بتراجع نسبته 9.29%، وأغلق "العمران" وحيدا باللون الأخضر، بارتفاع نسبته 18.66%.





هبط المؤشر الرئيسي للسوق- تاسي بنسبة 1.05% في ختام جلسة أمس الأربعاء، ليسجل أعلى وتيرة خسائر في 18 جلسة - خاسرا 83.04 نقطة، تراجعت به لمستوى 7860.35 نقطة.





وتراجعت التداولات بالسوق الرسمي؛ بانخفاض السيولة إلى 2.91 مليار ريال من خلال التداول على 112.42 مليون سهم، مقابل سيولة بلغت 3.1 مليار ريال تمت بالتداول على 127.2 مليون سهم بجلسة الثلاثاء.





وسجل 18 قطاعا انخفاضا بالختام، تصدرها الإعلام بنسبة 1.8%، يليه الخدمات التجارية بـ 1.75%، ثم الطاقة بنحو 1.7%.





وهبط المواد الأساسية والبنوك القياديين بنسبة 1.5%، و0.9% على التوالي، فيما ارتفع الاتصالات وحيدا بـ 0.09%.





وتصدر سهم "الخزف السعودي" التراجعات بنسبة 3.3%، فيما حل "الأسماك" على رأس الأسهم المرتفعة بـ 10%.





وسيطر "سابك" على السيولة بقيمة 434.51 مليون ريال، فيما استحوذ "زين السعودية" على الكميات بـ 10.46 مليون سهم.