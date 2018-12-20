اللجنة الأولمبية تشيد بالجلسة مع وزير الشباب والرياضة





كشف المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد الفروسية عن إيجابيات الجلسة التي عقدت اليوم بمقر وزارة الشباب والرياضة مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بحضور مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية.





قال المهندس هشام حطب، الجلسة كانت مثمرة للغاية وشهدت التطرق لجميع الملفات الرياضية في الفترة القادمة والإستعدادات للدورات التي تشارك فيها مصر وخاصة دورة الألعاب الإفريقية المقرر إقامتها في المغرب 2019 ودورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في طوكيو باليابان 2020.





وأشار المهندس هشام حطب، وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي وعد خلال الجلسة التي عقدت بأن يتم صرف الدعم المالي الخاص باللجنة الأولمبية والاتحادات على دفعات وأن تكون البداية بالحصول على مبلغ 20 مليون جنيه في شهر يناير القادم توزع على الاتحادات ثم إستكمال باقي الدعم خلال الفترة التالية في عام 2019.





وأضاف المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، أنه تم الاتفاق على أن تضع اللجنة جميع الخطط والمتابعات الفنية والاستعدادات على أن يتم عرضها على الوزارة لتوفير الدعم واعتمادها من أجل تقدم الرياضة المصرية.





شهد الاجتماع تقديم الاتحادات لمطالبها الخاصة من انهاء بعض الاعتمادات المالية والقرارات الوزارية ومناقشة جميع المطالب.





أكد المهندس هشام حطب، أن الجلسة مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كانت مثمرة للغاية وخرجت بالعديد من الإيجابيات وأن تعاون وزارة الشباب والرياضة مع اللجنة الأولمبية مثمر وفي صالح الرياضة المصرية وهناك تعاون وتفاهم من أجل الصالح العام للرياضة المصرية وتحقيق الانجازات الرياضية التي نسعى لها جميعا من أجل رفع إسم مصر في جميع المحافل الدولية.