غدًا.. تعامد الشمس على 3 معابد فرعونية في إعجاز فلكي جديد (صور)

يتزامن غدًا الجمعة 21 ديسمبر، تعامد الشمس على 3 معابد مصرية قديمة اثنان منهما في الأقصر والثالث في الفيوم.





غدًا 21 ديسمبر من كل عام والذي يعتبر بدء فصل الشتاء رسميًا، تحدث ظاهرة فلكية نادرة حيث تتعامد الشمس على 3 معابد مصرية قديمه وهو ما أسماه قدماء المصريين بـ "الانقلاب الشتوي".





أول معبد يشهد الظاهرة هو الكرنك والثاني هو معبد الدير البحري والاثنان في مدينة الأقصر، والثالث هو معبد قصر "قارون" بمدينة الفيوم.





ومن جانبه قال الباحث الأثري تامر المنشاوي، إن الظاهرة تبدأ بتعامد الشمس على قدس أقداس الإله آمون في معابد الكرنك بالبر الشرقي، ويتزامن المشهد في معبد "الدير البحري" معبد الملكة حتشبسوت، في البر الغربي حيث تتعامد الشمس على عدة تماثيل من بينها تمثال الملكة، والمشهد يبدأ الساعة 6.42 صباحًا ولمدة 20 دقيقة.





وقبلها بدقائق تتعامد الشمس على معبد قصر قارون في الفيوم، والذي يقع جنوب غرب بحيرة قارون، حيث تتعامد على قدس أقداس المعبد ويستمر التعامد نحو 25 دقيقة.









وتابع المنشاوي "تعامد الشمس يعد من أهم الظواهر الدالة على سبق قدماء المصريين في علم الفلك، ودقة حسابهم لحركة الأرض حول الشمس، وتعامدها مع خطوط الطول والعرض، ومن ثم بناء المعبد وفق هذه الحسابات معلنين من خلال الظاهرة لجموع الشعب بدء فصل الشتاء.





والظاهرتين تحدثان مع بدء فصلي الشتاء والصيف، في 21 ديسمبر، و 21 يونيو من كل عام.



