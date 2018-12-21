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كاتب: قرار "ترامب" بسحب قواته من سوريا مفاجئ لأعدائه قبل أصدقائه

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 02:52 ص
كاتب: قرار ترامب بسحب قواته من سوريا مفاجئ لأعدائه قبل أصدقائه
توماس جورجسيان
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رقية جمال
 
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قال توماس جورجسيان، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الأمريكي، إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب قواته من سوريا كان مفاجئًا لأعدائه قبل أصدقائه، وأن ترامب يعتبر بلاده ليست شرطيًا لحماية العالم.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن "ترامب" قرر سحب كل القوات الأمريكية بالكامل، دون الاهتمام بهواجس الفراغ الأمني في سوريا كما حدث في العراق عقب انسحاب أمريكا في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، مؤكدًا أن الانسحاب الأمريكي يؤدي لخلخلة أمنية في المنطقة كلها.

وتابع أن الانسحاب يعتبر مخيب لآمال حلفاء أمريكا، والفراغ الأمني والعسكري سيكون مكانه الإرهابيين، موضحًا أن الانسحاب يثير تساؤلات حول ملف الأكراد والتحالف بين تركيا، والموقف من إيران.

وفى قرار مفاجئ فجر ردود فعل دولية واسعة، أعلنت الرئاسة الأمريكية بدء سحب القوات الأمريكية من سوريا والانتقال إلى مرحلة جديدة فى المعركة ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وكشف البيت الأبيض فى بيان له أن نحو ٢٠٠٠ جندى أمريكى ينتشرون حاليا فى منطقة شرق الفرات ومنبج سيتم سحبهم بالكامل، مشيرا إلى أنه قبل ٥ سنوات كان داعش يمثل خطرا كبيرا فى الشرق الأوسط والآن هزمته الولايات المتحدة.
المزيد عن: فضائية سوريا سحب قوات راي عام توماس جورجسيان ترامب أمريكا
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