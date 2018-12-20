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بانسيه يستقبل بعثة المصري في بوركينا فاسو

الخميس 20/ديسمبر/2018 - 08:49 م
بانسيه يستقبل بعثة المصري في بوركينا فاسو
بانسيه
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محمد الصو
 

حرص البوركينابي ارستيد بانسيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، على استقبال بعثة النادي، فور الوصول منذ قليل إلى العاصمة البوركينية وجادوجو.

ويستعد المصري لمواجهة ساليتاس أف سي بطل بوركينا فاسو، في إياب دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، بعد غداً السبت.

وقام بانسيه بتحية جميع افراد البعثة من داخل المطار، والتقط الصور التذكارية مع محمد الخولي رئيس البعثة ونائب رئيس مجلس إدارة النادي، وإيهاب جلال المدير الفني للفريق.

وكان الفريق البورسعيدي، وصل إلى بوركينا بعد رحلة طويلة وشاقة استمرت لمدة 15 ساعة، تخللها ترانزيت في إثيوبيا ثم استراحة آخرى في النيجر.

يذكر أن المصري، خسر من بطل بوركينا فاسو بهدفين دون رد، في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعبه بالمدينة الباسلة، ويحتاج فريق إيهاب جلال للفوز بثلاثة أهداف نظيفة في مباراة الإياب، لضمان التأهل إلى دور الـ 32 مُكرر.

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المزيد عن: كورة كرة ساليتاس رياضة بانسيه المصري
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