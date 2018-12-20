"شهد الصبار" على مسرح السلام قريبًا

قال الفنان أشرف طلبة مدير فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح، إنه يجري حاليًا البروفات النهائية للعرض المسرحى الجديد "شهد الصبار" من إنتاج فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح، والذي من المقرر افتتاحه على مسرح السلام بشارع القصر العيني خلال أيام.

ويقول وليد الولي مخرج العرض، إن العرض يدور حول فكرة الأخذ بالثار فى الصعيد و مقاومتها بالعلم والمعرفة.

"شهد الصبار" بطولة فلك نور، طارق كامل، محمد سمير، أحمد فرغلي، رانا رجب، إسراء حامد، حسام موسى، غناء حسناء كمال وباسم عبد العزيز، ديكور وملابس وائل عبدالله، موسيقى وألحان باسم عبدالعزيز، استعراضات شريف راضي، إضاءة إبراهيم الفرن، تأليف وأشعار على أبو سالم ، إخراج وليد الولي.