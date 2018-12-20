كوالكوم تنتصر على آبل في محكمة ألمانية وتحظر آيفون 7 و8
الخميس 20/ديسمبر/2018 - 08:17 م
انتصرت كوالكوم على شركة آبل، حيث كسبت حكما قضائيا يفيد بانتهاك شركة آبل لبراءات اختراع خاصة بالشركة ضمن دعوى رفعت في المحاكم الصينية، لتحقق اليوم كوالكوم انتصاراً جديداً على آبل بحكم قضائي جديد لكن هذه المرة في ألمانيا يدين صانعة الآيفون بانتهاكها لبراءة اختراع خاصة بكوالكوم استخدمتها آبل في بعض موديلات الآيفون العاملة بمودم إنتل كورب.
وقالت المحكمة إنه بناءً على هذه الانتهاكات يتم حظر طرازات الآيفون التي وقعت تحت وطأة انتهاك براءة الإختراع في ألمانيا وهي آيفون 8 وآيفون 7، حيث عبرت شركة آبل بالفعل عن الالتزام بحكم المحكمة وقالت في خطاب حول هذه القضية أنها ستوقف بيع كلا النسختين في السوق الألماني كما وضحت أن أياً من النسخ السابقة سيلحق بها حظر البيع كما أن نسخ آيفون الأخيرة XS وXS Max خارج هذه العملية ومتوافرة في السوق بشكل طبيعي.
وبالنظر لكلا القضيتين نرى أن النقطة المشتركة هي تحقيق كوالكوم للنصر لكن يبدو الفرق جلياً بالنسبة لآبل ففي الدعوة الصينية اكتفت الشركة بترقية إصدار iOS لتجنب حظر بيع هواتفها، لكن في ألمانيا الأمر يختلف كلياً فالحكم يتعلق بانتهاك براءة اختراع لأحد مكونات الآيفون بشق مهم جداً يتعلق بتقنيات المودم المستخدمة فيه التي تضع آبل في مأزق صريح.
المزيد عن: محكمة المانية كوالكوم تكنولوجيا ايفون 8 ايفون 7 التكنولوجيا التقنية اخبار التكنولوجيا اخبار التقنية ابل