كوالكوم تنتصر على آبل في محكمة ألمانية وتحظر آيفون 7 و8

انتصرت كوالكوم على شركة آبل، حيث كسبت حكما قضائيا يفيد بانتهاك شركة آبل لبراءات اختراع خاصة بالشركة ضمن دعوى رفعت في المحاكم الصينية، لتحقق اليوم كوالكوم انتصاراً جديداً على آبل بحكم قضائي جديد لكن هذه المرة في ألمانيا يدين صانعة الآيفون بانتهاكها لبراءة اختراع خاصة بكوالكوم استخدمتها آبل في بعض موديلات الآيفون العاملة بمودم إنتل كورب.





وقالت المحكمة إنه بناءً على هذه الانتهاكات يتم حظر طرازات الآيفون التي وقعت تحت وطأة انتهاك براءة الإختراع في ألمانيا وهي آيفون 8 وآيفون 7، حيث عبرت شركة آبل بالفعل عن الالتزام بحكم المحكمة وقالت في خطاب حول هذه القضية أنها ستوقف بيع كلا النسختين في السوق الألماني كما وضحت أن أياً من النسخ السابقة سيلحق بها حظر البيع كما أن نسخ آيفون الأخيرة XS وXS Max خارج هذه العملية ومتوافرة في السوق بشكل طبيعي.



