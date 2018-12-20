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الصحفيين: نحافظ على كرامة أبناء المهنة.. "ولن نسكت على جريمة نقابة الصيادلة"

الخميس 20/ديسمبر/2018 - 08:41 م
الصحفيين: نحافظ على كرامة أبناء المهنة.. ولن نسكت على جريمة نقابة الصيادلة
أرشيفية
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أمنية فوزي
 
أكد حسين الزناتي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن ما حدث بنقابة الصيادلة أشبه بالجريمة، ولا يصح أن تتم مع الصحفيين أثناء تأدية عملهم.

وأضاف "الزناتي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الخميس، أن دور نقابة الصحفيين هو الحفاظ على كرامة أبناء المهنة والصحفيين.

وتابع: "جريمة كبيرة لكل من قام بها، ونساند الزملاء في كل الإجراءات القانونية والمهنية، ولن نسكت على هذه الجريمة
نرفض هذا بشدة وندين ونستنكر، ولا يوجد أحد في مصر يقبل ما حدث للصحفيين بنقابة الصيادلة".

وتم تجديد حبس فرد أمن نقابة الصيادلة بتهمة الاعتداء على 4 صحفيين بداخل نقابة الصيادلة أثناء تأديه عملهم.
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