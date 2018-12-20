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حمادة هلال يتألق في حفل توزيع جوائز "نايل دراما" (صور)

الخميس 20/ديسمبر/2018 - 08:37 م
حمادة هلال يتألق في حفل توزيع جوائز نايل دراما (صور)
حمادة هلال
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الفجر الفني
 

حصل الفنان حمادة هلال، علي تكريم خاص عن مسلسله الأخير "قانون عمر" في حفل نايل دراما السنوي، واختير لافتتاح الحفل وتقديم فقرة غنائية تفاعل خلالها الحاضرين من نجوم ونجمات الوسط الفني، كان في مقدمتهم الفنان خالد سليم بعد ان صعد الي خشبة المسرح وشارك هلال الغناء بعدها صعدت ياسمين علي ثم هبة مجدي لمشاركة حمادة هلال الغناء.

 

وكرم الحفل عددا كبيرا من النجوم، من بينهم محمد رمضان عن مسلسل "نسر الصعيد" الذي شارك في سباق رمضان الماضي، وعمرو يوسف، وعمرو عبد الجليل عن مسلسل "طايع" الذي عرض أيضًا في رمضان 2018، بجانب تكريم عدد آخر من النجوم، من بينهم هاني رمزي، وهاني سلامة، وخالد سليم، وإلهام شاهين، وصفية العمري، وريهام عبد الغفور، وعفاف شعيب.

 

حمادة هلال قدم في رمضان الماضي مسلسل "قانون عمر" بمشاركة إيمان العاصي وإخراج أحمد شفيق وتأليف فداء الشندويلي، وينتظر الفترة المقبلة دخول عمله الرمضاني الجديد الذي لم يتم الاستقرار بشكل نهائي على فريق العمل.

حمادة هلال يتألق في حفل توزيع جوائز "نايل دراما" (صور)
حمادة هلال يتألق في حفل توزيع جوائز "نايل دراما" (صور)
حمادة هلال يتألق في حفل توزيع جوائز "نايل دراما" (صور)
حمادة هلال يتألق في حفل توزيع جوائز "نايل دراما" (صور)
حمادة هلال يتألق في حفل توزيع جوائز "نايل دراما" (صور)
حمادة هلال يتألق في حفل توزيع جوائز "نايل دراما" (صور)
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