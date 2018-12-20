غدا.. قطع المياه عن 4 مناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات (تعرف عليهم)

تقطع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، المياه عن 4 مناطق بالهرم، هي: "هضبة الأهرام، إسكان الشباب، إسكان الضباط، طريق مصر الفيوم بدايةً من نادى الرماية وحتى مدخل طريق الواحات الصحراوي"، لمدة 8 ساعات غدًا الجمعة، نتيجة إصلاحات تجريها الشركة بمحطة مياه أكتوبر.









وقالت الشركة في بيان لها، إن ضعف ضخ المياه بمناطق: (كفرطهرمس، شارع الملك فيصل ومتفرعاته، شارع الأهرام ومتفرعاته، منشأة البكاري، المريوطية، المنصورية) وذلك لمدة 8 ساعات، تبدأ الساعة الــ 10 مساء غد الجمعة وحتى الساعة الـ 6 صباح يوم السبت.





وأرجعت الشركة سبب قطع المياه إلى أنها ستضطر للقيام بتنفيذ أعمال صيانة طارئة بغرفة محابس خاصة بخط المياه قطر 1000 م3 القادم من محطة مياه 6أكتوبر الجديدة.





وأهابت المحافظة بالمواطنين والمصالح والمنشئات الحكومية والخاصة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترات الانقطاع، كما تستقبل شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة الشكاوى والمتعلقة بهذا الشأن على رقم طوارىء (125).



