فؤاد علام يُطالب بإعداد حملة إعلامية للتوعية بأهمية الإبلاغ عن أي مشتبه

قال اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني، إن أجهزة الأمن استطاعت محاصرة مجموعة إرهابية تتبع لجماعة الإخوان تخطط للقيام لعمليات إرهابية، بالتزامن مع أعياد الأقباط، لافتًا إلى أن ضبط قوات الأمن بعض الأحياء من هذه الخلية أمر هام للغاية، لأنهم مصادر معلومات هامة عن هذا التنظيم الإرهابي.





وطالب "علام"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الخميس، أجهزة الإعلام القيام بحملة لتوعية المواطنين، بأهمية الإبلاغ عن أي مشتبه به، لأن هذا الأمر من شأنه إحباط الكثير من العمليات الإرهابية.





وأوضح أن السيارة التي استخدمت في قتل النائب العام المصري السابق تم شرائها من أحد معرض سيارات، ومدير المعرض كان لديه شك فيمن قام بشراء السيارة، لأنهم قاموا بشرائها باسم سيدة عمرها يتجاوز الـ90 عامًا، خلاف إصرارهم على شراء السيارة رغم وجود به أحد العيوب، وهذا الأمر هو من ساعد في تتبع هذه الخلية الإرهابية والوصول إليهم.





أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، مقتل 8 عناصر من حركة "حسم"، التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، والقبض على ٤ آخرين.





البداية عندما وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني بتلقي مجموعة من عناصر حركة "حسم " التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية تكليفات من قيادات التنظيم بالخارج لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية، تستهدف مجموعة من الأهداف الهامة بالتزامن مع احتفال الأخوة الأقباط بأعياد الميلاد.





تم على الفور التعامل مع تلك المعلومات ورصد مكان تواجد أحد هؤلاء العناصر بنطاق منطقة المنيب بالجيزة، متوجهًا لاستهداف الخدمة الأمنية المعينة على إحدى المنشآت الهامة، مستقلًا دراجة بخارية، وبالاقتراب منه لضبطه بناءً على إذن من نيابة أمن الدولة العليا بادر بإطلاق النيران على القوات، الأمر الذي دفعها للتعامل معه ومصرعه في الحال وبتفتيشه عُثر بحوزته على بطاقة شخصية مزورة وبندقية آلية، بفحصها تبين سابقة استخدامها في العديد من الحوادث الإرهابية.





وإستكمالًا لعمليات الملاحقة والتتبع لأعضاء تلك المجموعة الإرهابية، فقد أمكن تحديد أحد أوكارهم بنطاق مدينة السلام بالقاهرة وإعداد الأكمنة اللازمة لضبط المترددين عليه، والتي أسفرت عن رصد تردد الإخوانى الهارب إبراهيم رضا إبراهيم المتولى خضر "مطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة العديد من القضايا" أبرزها القضية رقم 4202017 حصر أمن الدولة العليا والمعاد قيدها برقم 1232018 جنايات عسكرية شرق القاهرة "تحرك حركة حسم، لواء الثورة " بالمنطقة المركزية، والقضية رقم 7242016 "تحرك حركة حسم"، على الوكر المشار إليه وبمحاولة ضبطه قام بإطلاق النيران على القوات فتم التعامل معه، مما أسفر عن مصرعه والعثور بحوزته على بطاقة شخصية مزورة وطبنجة ماركة CZ عيار 9 مم وكمية كبيرة من الطلقات من ذات العيار، كما عُثر بالوكر على عبوة ناسفة وبعض أدوات ومواد تصنيع العبوات.





فى ذات الإطار أكدت المعلومات اتخاذ مجموعة أخرى من تلك العناصر لإحدى الشقق السكنية المستأجرة بمنطقة السلام بمحافظة القاهرة وكرًا لاختبائهم، حيث تم إعداد المأموريات اللازمة، وبمداهمتها تم ضبط "4" منهم وهم كلٍ من الإخوانى الإرهابي صلاح الدين حامد موسى مناع مجاور، وعمرو أيمن محمد علي، ومحمد جمال محمد علي مصطفى، وسيد محمود عبد الغنى عبد الجيد.





بتفتيش الشقة عُثر بداخلها على سلاح آلى، 2 خزينة من ذات العيار، وفرد خرطوش محلي الصنع، ومجموعة كبيرة من الذخيرة، ومفجر، ومسامير دوائر كهربائية، وأدوات تصنيع العبوات المتفجرة، وجهاز أفوميتر، و3 طائرات ريموت كنترول صغيرة الحجم، وهيكل بدائى الصنع مثبت به 4 مواتير طائرات، وريموت كنترول مشابه لطائرات التصوير عن بعد " DRONE ".





أكدت التحريات تورط المذكورين فى ارتكاب العديد من العمليات الإرهابية فضلًا عن تلقيهم تكليفات تتسم بالسرية الشديدة من قياداتهم عبر وسائل وتطبيقات تقنية لاستهداف مجموعة من المنشآت الهامة والشخصيات الأمنية والعامة.



