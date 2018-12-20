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أريولا يجدد عقده مع سان جيرمان حتى 2023

الخميس 20/ديسمبر/2018 - 08:27 م
أريولا يجدد عقده مع سان جيرمان حتى 2023
اريولا
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أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ، اليوم الخميس ، تجديد عقد حارسه ألفونس أريولا حتى عام 2023.

ووفقًا لموقع النادي الرسمي ، مدد حارس المرمى ألفونس أريولا عقده مع باريس سان جيرمان حتى 30 يونيو لعام 2023 ، ليثبت ولاءه للعملاق الباريسي.

ولعب أريولا 85 مباراة في جميع المسابقات مع باريس سان جيرمان ، وفاز بـ 8 ألقاب.

وقال ألفونس أريولا بعد توقيع عقده الجديد: كان من المهم للغاية بالنسبة لي مواصلة مسيرتي وتقدّمي في باريس سان جيرمان.

وأضاف: هذا النادي ليس مجرد مكان ألعب فيه فقط ، بل هو أيضاً له مكان خاص في قلبي ، لقد نشأت هنا واكتشفت المستوى العالي جداً. 

وتابع: يعطيني النادي هذه الفرصة لمتابعة طموحات عالية جدًا ، جنبًا إلى جنب مع زملائي المتميزين ، مع الدعم المستمر لمؤيدينا ، لا يزال لدينا صفحات وقصص رائعة للكتابة معًا. 

وأتم: أنا أؤمن بقوة في هذا النادي وفرصة العيش لحظات لا تنسى.

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