سبق – السعودية | "إعلاميون" تنظم لقاء "أصدقاء السعودية.. مبادرة عالمية" غدًا

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تحتفي جمعية "إعلاميون"، مساء غدٍ الجمعة، بوفد من أعضاء جمعية "أصدقاء السعودية" العالمية، حضر أفراده حفل اختيار الرياض عاصمة للإعلام العربي لعام 2018- 2019م.



وتنظم الجمعية لقاء في فندق "انتور حي الصحافة" بالرياض تحت عنوان "أصدقاء السعودية.. مبادرة إعلامية" ضمن برنامجها الشهري #لقاء_إعلاميون ؛ حيث تستضيف فيه الصحافية الموريتانية سلمى الشيخ الولي مؤسسة جمعية "أصدقاء السعودية".



وستتحدث "سلمى" عن هذه المبادرة التي انطلقت من نواكشوط بموريتانيا لتشكل فريقها من مختلف دول العالم، وتبدأ نشاطها التطوعي لمواجهة الحملة الإعلامية القذرة الممنهجة لتشويه سمعة المملكة في الخارج.



من جهته؛ قال رئيس مجلس إدارة جمعية "إعلاميون" سعود الغربي: هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات الجمعية الدورية التي تستضيف فيها شخصيات لها بصمات إعلامية.



وأضاف: هذا اللقاء يأتي في إطار دور الجمعية الوطني في إبراز كل جهد يرفع من شأن الوطن ويحتفي بكل شخصية أو منظمة تلعب دورًا فاعلًا في خدمة المملكة، سواء من أبناء الوطن أم من خارجه، وذلك تحت مبادرة الجمعية "#وطن_منيع".



ووجّه رئيس مجلس إدارة جمعية "إعلاميون" الدعوة للجميع من قيادات إعلامية وزملاء إعلاميين ومؤسسات إعلامية لحضور هذا اللقاء والمشاركة في الاحتفاء بأصدقاء السعودية الحاضرين.



المصدر:- صحيفة سبق

