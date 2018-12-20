يوفنتوس يجدد عقد ساندرو حتى 2023

نجح نادي يوفنتوس الإيطالي في تمديد عقد لاعبه البرازيلي أليكس ساندرو حتي عام 2023 بعد جلسة عقدها اليوم مع إدارة النادي في حضور وكيل أعماله.





وأكد الموقع الرسمي لنادي يوفنتوس على أن اللاعب رحب بتمديد عقده حتي 2023 مع زيادة راتبه السنوي، عقب أيام من المفاوضات معه على التجديد.





وأعرب اللاعب عن سعادته بالتجديد مع السيدة العجوز متمنياً حصد مزيد من البطولات مع النادي خلال الفترة القادمة في عقده.





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