التعليم: لدينا مشروع قومي للتغذية بالمدارس

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، إن مبادرة الكشف عن أمراض الأنيميا والتقزم والسمنة في المدارس الابتدائية تستهدف الاطمئنان على صحة الطلاب.





وأشار "حجازي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "ملفات" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، مساء الخميس، إلى أنه سيتم العمل على زيادة وعي أولياء الأمور بأهمية المشاركة في الحملة، حيث سييتم توزيع ملصقات وبوسترات على مجالس الآباء للتوعية بالحملة.



