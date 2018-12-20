التعليم: لدينا مشروع قومي للتغذية بالمدارس
الخميس 20/ديسمبر/2018 - 08:25 م
هدى عبدالرازق
قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، إن مبادرة الكشف عن أمراض الأنيميا والتقزم والسمنة في المدارس الابتدائية تستهدف الاطمئنان على صحة الطلاب.
وأشار "حجازي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "ملفات" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، مساء الخميس، إلى أنه سيتم العمل على زيادة وعي أولياء الأمور بأهمية المشاركة في الحملة، حيث سييتم توزيع ملصقات وبوسترات على مجالس الآباء للتوعية بالحملة.
وأضاف أن هناك مشروع قومي للتغذية بالمدارس لمرحلتي رياض الأطفال والابتدائية، منوها بأن نتيجة المسح سيكون سببا في الوصول الوجبة النموذجية للطلاب حتى يستفيد جسمهم منها، موضحا أنهم يدرسون حاليا كيفية تقييم التربية الرياضية لكل طالب، مضيفا: "هدفنا يكون بناء الإنسان المصري قوي البنية".