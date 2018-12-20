السبت.. إنترنت الأشياء وصالون الإعلام بمكتبة القاهرة

تقيم مكتبة القاهرة الكبرى التابعة لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ندوتين يوم السبت ٢٢ ديسمبر الجارى بمقر المكتبة بالزمالك، تحت إشراف ياسر عثمان مدير عام المكتبة.





الندوة الأولى فى الخامسة مساء، وتقام بالتعاون مع الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والأرشيف، تحت عنوان" تطبيقات إنترنت الأشياء بالمكتبات المصرية" .





ويتحدث فيها الدكتورة يارا ماهر، مدرس مكتبات ومعلومات بجامعة المنيا، والدكتورة أمانى مجاهد رئيس مجلس إدارة الجمعية، ويدير الندوة ياسر عثمان.





أما الندوة الثانية فتبدأ فى السادسة والنصف مساء، بالتعاون مع صالون المنتدى المصرى للإعلام، تحت عنوان" دور الإعلام فى تعظيم الشراكة المصرية" بحضور اللواء طارق مهدى، وزير الإعلام الأسبق ورئيس المنتدى .





يتحدث في الندوة الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، الأنبا أرميا، رئيس المركز الثقافى القبطى، والكاتب الصحفى جلاء جاب الله.