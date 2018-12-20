نتنياهو: سنصعد المعركة ضد إيران في سوريا بعد انسحاب أمريكا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن إسرائيل ستُصعد معركتها ضد القوات المتحالفة مع إيران في سوريا، بعد انسحاب القوات الأمريكية.







وقال بعض المسؤولين الإسرائيليين إن تحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، قد يساعد إيران في إزالة موقع عسكري أمريكي يحد من تحركات القوات الإيرانية وأسلحتها من العراق إلى سوريا.







وتشعر إسرائيل بالقلق أيضاً من تقلص نفوذها الدبلوماسي بعد خروج أكبر حليفة لها من سوريا، في مواجهة روسيا أكبر داعم للحكومة السورية.







وقال نتنياهو في تصريحات بثها التلفزيون: "سنواصل التحرك بنشاط قوي ضد مساعي إيران لترسيخ وجودها في سوريا".







وكان يشير إلى حملة جوية إسرائيلية في سوريا ضد الانتشار الإيراني ونقل الأسلحة لجماعة حزب الله اللبنانية.



وكثيراً ما تغض موسكو الطرف عن هذه الحملة.







وأضاف "لا نعتزم تقليص جهودنا بل سنكثفها، وأعلم أننا نفعل ذلك بتأييد ودعم كاملين من الولايات المتحدة".







وعلل ترامب انسحاب الولايات المتحدة بما وصفه الانتصار على متشددي داعش الإرهابي في سوريا.