السبت.. حفل تدشين تحالف الأحزاب المصرية (فيديو)

تعلن مجموعة من الأحزاب السياسية، السبت المقبل، تدشين تحالف الأحزاب المصرية، بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة والسياسية.





وكان قد عقد حزب الحركة الوطنية المصرية، اجتماعًا برئاسة المهندس أسامة الشاهد النائب الأول لرئيس الحزب مع أمناء الحزب بالمحافظات، وبحضور الدكتور أحمد الضبع نائب رئيس الحزب والأمين العام، واللواء أحمد البلتاجي نائب رئيس الحزب، والنائب عبد الإله عبد الحميد الأمين العام المساعد وأمين التنظيم بالحزب، والدكتور عبد الجواد أبو هشيمة الأمين المساعد لشئون العضوية والنائب حاتم الدالي عضو الهيئة العليا.





وناقش الاجتماع إيجابيات انضمام التحالف السياسي المصري الذي يعد حزب الحركة الوطنية المصرية أحد أعضائه البارزين مع تحالف مصر الأمة، والذي سيتم تدشينه بعد غدٍ السبت تحت اسم جديد وهو "تحالف الأحزاب المصرية".



