مفاجأة.. مورينيو يعود إلى ريال مدريد في هذه الحالة
الخميس 20/ديسمبر/2018 - 08:17 م
كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن البرتغالي جوزيه مورينيو، مرشح لتدريب فريق ريال مدريد، عقب إقالته من تدريب مانشستر يونايتد.
وفقا لموقع ديفنسا سنترال الموالي لريال مدريد، فإن هناك حالة واحدة فقط قد تقرب مورينيو من تدريب الفريق من جديد خلال الفترة القادمة.
وأضاف الموقع، أن الحالة الوحيدة التي قد تنهي علاقة ريال مدريد مع سولاري، هو خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا في الدور المقبل على يد أياكس الهولندي، أو احتلال مركز متأخر في ترتيب بطولة الدوري الإسباني بعد نهاية الموسم، ولذلك في حالة تحقيق أي نقطة من الاتنين سيتولي مورينيو تدريب الريال.
مورينيو مطلوب في هذا النادي بعد الرحيل عن مانشستر يونايتد
تلقى البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي عرضاً رسمياً بعد إقالته من منصبه منذ أيام بسبب سوء نتائج الشياطين الحمر.
وكشف ماسيمو موراتي، رئيس نادي إنتر الإيطالي ، عن رغبته في عودة البرتغالي جوزيه مورينيو لتدريب الفريق الإيطالي في الفترة القادمة.
وقال موراتي في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا" إنه مغرم بمورينيو، ويرغب في عودته إلى إنتر من جديد.
وأضاف: " إنه شخص مميز للغاية، ولكننا سننمنح الوقت لسباليتي المدرب الحالي، من أجل إثبات جدارته، أحب سيميوني أيضًا، لكن بالنسبة لي مورينيو هو شخص استثنائي".
وحقق مورينيو مع النيراتزوري الثلاثية التاريخية في 2010، قبل أن يرحل إلى تدريب ريال مدريد.
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