مفاجأة.. مورينيو يعود إلى ريال مدريد في هذه الحالة

تلقى البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي عرضاً رسمياً بعد إقالته من منصبه منذ أيام بسبب سوء نتائج الشياطين الحمر.





وكشف ماسيمو موراتي، رئيس نادي إنتر الإيطالي ، عن رغبته في عودة البرتغالي جوزيه مورينيو لتدريب الفريق الإيطالي في الفترة القادمة.





وقال موراتي في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا" إنه مغرم بمورينيو، ويرغب في عودته إلى إنتر من جديد.

وأضاف: " إنه شخص مميز للغاية، ولكننا سننمنح الوقت لسباليتي المدرب الحالي، من أجل إثبات جدارته، أحب سيميوني أيضًا، لكن بالنسبة لي مورينيو هو شخص استثنائي".





وحقق مورينيو مع النيراتزوري الثلاثية التاريخية في 2010، قبل أن يرحل إلى تدريب ريال مدريد.



