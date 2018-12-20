عمرو عبد الحميد: الرئيس السيسي يسابق الزمن لإنجاز المشروعات القومية

قال الإعلامي عمرو عبد الحميد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يكتفي بالتقارير للإطلاع على مستجدات المشروعات القومية، بل يصر على القيام بزيارات ميدانية للاطمئنان بنفسه على المشروعات، والتواصل المباشر مع القائمين عليها.





وأضاف في برنامج "رأي عام"، مع عمرو عبدالحميد على قناة "TeN"، أن الرئيس زار مشروعات هضبة الجلالة بعد أقل من 12 ساعة عقب عودته من النمسا، وأن السيسي يريد رؤية الإنجازات التي تحدث على الأرض في كل المشروعات القومية.





وتابع أن السيسي يسابق الزمن لإنجاز المشروعات القومية خاصة مع الزيادة السكانية غير المسبوقة التي تواجهها مصر، والرئيس يريد أن يرسل رسائل من مواقع المشروعات"، متسائلًا: "متى ينام ويجلس مع أبنائه وأحفاده في ظل نشاطه وفعالياته المستمرة على مدار الساعة؟".





وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى فجر اليوم، الخميس، عددا من المشروعات التنموية بمنطقة هضبة الجلالة.





وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن جولة الرئيس تضمنت مدينة الجلالة بالعين السخنة، ومنتجع الجلالة السياحى، وكذلك المنطقة الصناعية، ومجمع إنتاج الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة، ومصنع الرخام العالمى بالجلالة، حيث اطلع على الموقف التنفيذى لهذا المشروعات واستمع لشرح حول تطورات العمل الجارية بها من القائمين على التنفيذ.





وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس التقى بعدد من المهندسين والمقاولين والعاملين بالشركات الوطنية المنفذة لتلك المشروعات، التى تهدف إلى إقامة تجمع تنموى متكامل يتضمن كافة الخدمات السكنى والتجارية والتعليمية والصناعية فى المنطقة، فضلًا عما يحققه من الاستفادة من البيئة النقية ودرجة الحرارة المعتدلة أعلى هضبة الجلالة من خلال إقامة مشروعات سياحية وعلاجية تساهم فى تحقيق التنمية بهذه المنطقة. كما توفر تلك المشروعات أكثر من 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى كافة المجالات، وتقوم بتنفيذها أكثر من 100 شركة مصرية وطنية ومكاتب استشارية هندسية تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



