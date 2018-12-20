البورصات الأوربية تسجل أدني مستوي في 2018 بنهاية تداولات اليوم الخميس

سجلت البورصات الأوربية أدني مستوي فى عامين مع هبوط البورصات العالمية بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، لتتراجع مؤشرات الأسهم الأوروبية بأكثر من 1% في ختام تعاملات اليوم الخميس.





وأغلقت جميع القطاعات في النطاق الأحمر بخسائر قوية يقيادة أسهم الموارد الأساسية حيث تراجعت بنحو 2.7%، بعد أن ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية بأنها سترفع العقوبات عن شركة الألومنيوم "روسال".





كما تراجع سهم "إيرباص" بنحو 4.5% بعد تقريرعن تحقيق من قبل وزارة العدل الأمريكية بشأن فساد مزعوم بالشركة.





ومن جانبه قرر بنك إنجلترا الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير، مع إشارته إلى حالة عدم اليقين المتعلقة بالبريكست.





ويأتي هبوط البورصات الأوروبية مع خسائر قوية في الأسهم اليابانية، إلى جانب تراجع قوي لـ"وول ستريت" خلال التعاملات بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع معدلات الفائدة.





وفي بيانات اقتصادية، ارتفع فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو بعكس التوقعات، فيما تعافت مبيعات التجزئة البريطانية خلال الشهر الماضي بدعم موسم الجمعة السوداء.





وعند نهاية تعاملات اليوم، هبط مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 1.4% إلى 336.5 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2016، فيما تراجع "فوتسي" البريطاني بنحو 0.8% إلى 6711.9 نقطة.





كما انخفض "داكس" الألماني بنسبة 1.4% إلى 10611.1 نقطة، وتراجع "كاك" الفرنسي بنحو 1.8% إلى 4692.4 نقطة.





وبحلول الساعة 7:05 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد اليورو أمام الدولار بنسبة 0.5% إلى 1.1428 دولار.



