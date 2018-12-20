البورصات الأوربية تسجل أدني مستوي في 2018 بنهاية تداولات اليوم الخميس
الخميس 20/ديسمبر/2018 - 08:12 م
سجلت البورصات الأوربية أدني مستوي فى عامين مع هبوط البورصات العالمية بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، لتتراجع مؤشرات الأسهم الأوروبية بأكثر من 1% في ختام تعاملات اليوم الخميس.
وأغلقت جميع القطاعات في النطاق الأحمر بخسائر قوية يقيادة أسهم الموارد الأساسية حيث تراجعت بنحو 2.7%، بعد أن ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية بأنها سترفع العقوبات عن شركة الألومنيوم "روسال".
كما تراجع سهم "إيرباص" بنحو 4.5% بعد تقريرعن تحقيق من قبل وزارة العدل الأمريكية بشأن فساد مزعوم بالشركة.
ومن جانبه قرر بنك إنجلترا الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير، مع إشارته إلى حالة عدم اليقين المتعلقة بالبريكست.
ويأتي هبوط البورصات الأوروبية مع خسائر قوية في الأسهم اليابانية، إلى جانب تراجع قوي لـ"وول ستريت" خلال التعاملات بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع معدلات الفائدة.
وفي بيانات اقتصادية، ارتفع فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو بعكس التوقعات، فيما تعافت مبيعات التجزئة البريطانية خلال الشهر الماضي بدعم موسم الجمعة السوداء.
وعند نهاية تعاملات اليوم، هبط مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 1.4% إلى 336.5 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2016، فيما تراجع "فوتسي" البريطاني بنحو 0.8% إلى 6711.9 نقطة.
كما انخفض "داكس" الألماني بنسبة 1.4% إلى 10611.1 نقطة، وتراجع "كاك" الفرنسي بنحو 1.8% إلى 4692.4 نقطة.
وبحلول الساعة 7:05 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد اليورو أمام الدولار بنسبة 0.5% إلى 1.1428 دولار.
وأغلقت البورصات الأوربية على ارتفاع في نهاية تداولات أمس الأربعاء، بعد أن أعلنت إيطاليا والمفوضية الأوروبية التوصل لاتفاق بشأن مشروع الموازنة الجديد لروما ينص على عجز موازنة 2.04% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل عجز قدره 2.4% في المقترح الأول.
كما تأثرت البورصات الأوروبية بمكاسب "وول ستريت" مع انتظار المستثمرين لقرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن رفع معدلات الفائدة في وقت لاحق من اليوم.
وفي بيانات اقتصادية في بريطانيا، ارتفعت أسعار المنازل بأدنى وتيرة في 5 سنوات، فيما تباطأ معدل التضخم عند أدنى مستوى في 20 شهراً.
وعند ختام تعاملات اليوم، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.5% إلى 342.06 نقطة، وصعد "فوتسي" البريطاني بنحو 1% إلى 6766.9 نقطة.
كما زاد "داكس" الألماني بنسبة 0.6% إلى 10809.7 نقطة، وارتفع "كاك" الفرنسي بنحو 0.5% إلى 4777.4 نقطة.
فيما ارتفع المؤشر الرئيسي في إيطاليا بنحو 1.8% إلى 18.981.4 نقطة.
وبحلول الساعة 5:10 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد اليورو أمام الدولار بنسبة 0.5% إلى 1.1419 دولار.
وتراجعت البورصات الأوروبية في ختام تعاملات أمس الثلاثاء، بضغط من مخاوف المستثمرين من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
وكان قطاع النفط والغاز أكبر الخاسرين في البورصات الأوروبية متراجعاً بنحو 2.5% مع خسائر أسعار النفط والتي تجاوزت 5% خلال التعاملات مع مخاوف تخمة المعروض وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
بينما ارتفع سهم الشركة البريطانية "أنديفور" بنحو 18% ليكون الأفضل أداء في المؤشر الأوروبي، مع إعلانها أنها ستبيع نوعا أرخص من دواءها الرائد في علاج إدمان المواد الأفيونية.
وفي بيانات اقتصادية، تراجعت ثقة المستثمرين في اقتصاد منطقة اليورو وألمانيا خلال الشهر الجاري.
وعند نهاية التعاملات، هبط مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.8% إلى 340.4 نقطة، وانخفض "فوتسي" البريطاني بأكثر من 1% مسجلاً 6701.5 نقطة.
كما تراجع "داكس" الألماني بنحو 0.3% إلى 10740.8 نقطة، وانخفض "كاك" الفرنسي بنسبة 0.9% إلى 4754.08 نقطة.
وبحلول الساعة 5:07 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.1% إلى 1.1363 دولار.
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