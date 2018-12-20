عاجل.. تعرف على موعد وصول صفقة بيراميدز النارية

تقرر أن يصل المهاجم الإكوادوري جون سيفوينتيس إلى القاهرة يوم ٢٥ ديسمبر الجاري تمهيدا لبدء مسيرته مع نادي بيراميدز بشكل رسمي.





وأعلن نادي بيراميدز بشكل رسمي تعاقده مع الإكوادوري جون سيفوينتس مهاجم منتخب الإكوادور ليصبح الصفقة الرابعة في صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية بعد ضم عمرو مرعي وإيريك تراوري والفلسطيني حامد حمدان.





وطلب نادي بيراميدز البطاقة الدولية للاعب بشكل رسمي لتصل خلال ساعات تمهيدا لبدء مشواره مع انطلاق فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.





وأكد إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي بيراميدز أن اللاعب الجديد سيخضع لبرنامج تدريبي خاص بمجرد وصوله للقاهرة حتى يرفع لياقته البدنية بجانب المشاركة في بعض اللقاءات الودية حتى يحصل على التجانس المطلوب ويشارك مع الفريق، مشيدا في ذات الوقت بالصفقة ومؤكدا أنه إضافة قوية لخط هجوم الفريق.



