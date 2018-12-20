أحمد داوود ومحمد أمين راضي ودينا عبدالرحمن يشيدون بفيلم "ليل خارجي" (صور)

بدأ أمس الأربعاء، العرض التجاري لفيلم "ليل خارجي"، وسط ردود أفعال إيجابية وإشادة عدد كبير من الشخصيات العامة ومنهم الإعلامية دينا عبد الرحمن، التي كتبت عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وشاركها الإعجاب السيناريست محمد أمين راضي، الذي نشر صورة جمعته بالمنتج طارق الجنايني والمخرج أحمد خالد موسى والمنتج والممثل محمد محمود عبد العزيز والسيناريست عمرو الشامي والمنتج احمد الجنايني، معرباً عن استمتاعه بالفيلم وداعياً الجمهور لمشاهدته.

وشاركهم الفنان أحمد داوود، والمنتجة والمخرجة ليالي بدر، والمخرج يسري نصر الله، وكانت الجهة المنتجة للفيلم قامت بطرح 24 نسخة بدور العرض المصرية، على أن يتم تحديد موعد عرضه تجارياً في باقي الدول العربية والعالم.

يذكر أن فيلم "ليل خارجي" شارك في المسابقة الدولية، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين، وحصل أحد أبطاله الممثل شريف دسوقي، على جائزة أفضل ممثل في ختام الدورة، ثم شارك في مهرجان "مراكش" بعد عرضه العالمي الأول في مهرجان "تورونتو" وحصوله على إشادة العديد من النقاد والسينمائيين.

"ليل خارجي" من تأليف شريف الألفي وإخراج أحمد عبدالله السيد، وإنتاج شركة "حصالة" وتوزبع شركة أفلام مصر العالمية، بدعم من "كانون" ونجوم إف إم، بطولة كريم قاسم، منى هلا، شريف دسوقي، وعدد من ضيوف الشرف، من بينهم عمرو عابد، بسمة، مجدي أحمد علي، أحمد مالك، أحمد مجدي.

وتدور أحداث الفيلم عن ثلاثة أشخاص من عوالم لا يمكن أن تتلاقى يجدون انفسهم مضطرين لقضاء ليلة سويا، يخالفون فيها شكل الحياة التي اعتادوها، ”مو“ المخرج الشاب الذي يصارع من أجل عمل فيلمه الجديد، ”توتو“ بائعة الهوى التي تقابلهم للمرة الأولى، و”مصطفى“ سائق التاكسي الذي تتحول ليلته لصراع بينه وبين ”مو“ يحاول كلا منهما اثبات القوة والقيادة، بينما تقع ”توتو“ بين رحي هذا الصراع.

في تجربة تستغرق ليلة كاملة يكتشفون فيها القاهرة في أعماقها الشعبية في ظلام الليل، ويعيدون اكتشاف ما ظنوا انهم يعرفونه عن أنفسهم وعن علاقاتهم، و يحاول ”مو“ معرفة كيف يستطيع ثلاثة افراد من ثلاثة طبقات اجتماعية مختلفة، وتوجهات اخلاقية وفكرية متباينة، التعايش داخل عربة تاكسي صغيرة في مدينة مزدحمة.