خالد عيد: كنا الأقرب للفوز ولن نتعاقد غير مع لاعبين جديرين باسم المحلة





صرح خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة ف حوار خاص مع الفجر الرياضي عقب انتهاء المباراة بالتعادل السلبي مع بلدية المحلة، بأن فريق المحلة كان الأقرب للفوز، والاكثر اضاعة للفرص والأهداف، ولو استغل اللاعبين الفرص وترجموها بشكل صحيح، لكان الفوز حليفهم، واكمل بأن المحلة اسم وكيان وتاريخ كبير، وقال بانه استلم المهمة من 3 أيام، لم يساعده الوقت علي الاستعداد بشكل كامل.





وأكد عيد أن فريق المحلة قادر على المنافسة، مشيرا إلا أنه سيستغل فترة التوقف لتصحيح الأوضاع.





وأشار بأن سيكون هناك تدعيمات لبعض المراكز في يناير القادم، وانه لن يتعاقد الا مع اللاعبين الجديرين بالانضمام المحلة، مؤكدا علي أن المحلة كيان كبير وله جمهور علي مستوي العالم، وطالب مجلس الإدارة بالوقوف خلف الفريق خاصة في الجانب المادي، لان من يريد الصعود عليه أن ينفق للتدعيم المراكز الشاغرة.





وقال بأن حرية الاختيار للتدعيمات تكون للمدير الفني وليست أحد أخر، في هي نظرة فنية بحتة ودراسة للفريق، والمدير الفني هو من يأتي باللاعبين للتعاقد وليس الجماهير.



