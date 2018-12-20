الأحد.. عمرو الليثي يستضيف مطرب "المترو" ببرنامج "واحد من الناس" على "النهار"

يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثى، في أمسية خاصة من برنامج "واحد من الناس" فى العاشرة مساء الأحد المقبل عبر شاشة النهار، سيد أنور والشهير بمطرب المترو والذي ذاع صيته في الفترة الأخيرة وأصبح له جمهوره من ركاب المترو أو على السوشيال ميديا.

ويكشف "الليثي" أسرار خاصة عن مطرب المترو والذي تحدى الإعاقة الحركية لإصابته بشلل الأطفال، ويكشف كيف كانت بدايته فى عام 1989 بالغناء في محطات المترو، ولماذا أطلق عليه هذا اللقب حيث انه كان من ركاب مترو الإنفاق وهو وسيلة المواصلات الوحيدة التي كانت تنقله من منزله إلى مقر المعهد، فقرر الغناء في محطة المترو، وبـ"غنوة" تلو الأخرى وجد جمهور ينتظره ويسأل عنه فخصص 4 ساعات يوميًا من 8 مساءً وحتى منتصف الليل في حفل يومي مجاني لـ"ركاب المترو" بمحطة "جمال عبدالناصر".

كما يواصل الليثى تحقيق أحلام مشاهديه وعلاج غير القادرين ودعم المشروعات الصغيرة والإفراج عن الغارمات.

يذاع برنامج "واحد من الناس" فى العاشرة مساء الأحد المقبل عبر شاشة قناة "النهار".