المنيا يحقق فوزا هاما على تحرير أسوان (صور)

استطاع فريق نادي المنيا من تحقيق فوزا مهما علي تحرير أسوان بهدفين لهدف في المباراه التي جمعتهما على ملعب استاد الجامعة في المنيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ ١٣ لمسابقه دوري القسم الثاني.





خاض المنيا المباراه بتشكيله مكونه من محمد حسانين في حراسه المرمي، أمامه برسوم محروس ووليد اوشا في الدفاع، باك يمين محمد عبدالقادر، باك شمال اشرف أنور، في وسط الملعب محمد شديد ومصطفي الشيبكشي، وصناع الألعاب محمد عبدالسميع ومحمد سماره ومحمود شعبان تريكه، وفي الهجوم ابراهيم جلال.





في حين خاض تحرير أسوان هذا اللقاء بتشكيله مكونه من أحمد ابو السعود في حراسه المرمي، أمامه احمد ابوزيد وسيد محمود ومحمد السيد بالدفاع، وباك يمين أحمد فوزي، وباك شمال أحمد سعيد، وفي وسط الملعب يوسف قناوي ومحمود محمد عيسي وصناع الألعاب ذياد طارق واحمد عبدالرازق وفي الهجوم كارم جادالله.





بدأت المباراة قويه من جانب الفريق المنياوي حيث شهدت الدقيقة الخامسه انفراد من ابراهيم جلال يتصدي لها حارس تحرير أسوان ويتواصل الضغط للفريق المنياوي لكن بعد الدقيقة الخامسه عشر هدأت المباراه لكن في الدقيقة ٢٦ احتسب حكم اللقاء ركله جزاء للمنيا يحرزها محمود شعبان تريكه في المرمي عقبها بدقيقه قام احد عمال غرفه الملابس لتحرير أسوان باقتحام الملعب اعتراضا علي حكم اللقاء في ركله الجزاء التي احتسبت ليقوم الحكم بطرده وفي الدقيقة ٣٩ صوب محمد عبدالسميع كره تعلو القايم بسنتمترات واحتسب حكم اللقاء دقيقتين وقت بدل ضائع لم تشهد اي جديد لينتهي الشوط الأول بتقدم المنيا بهدف نظيف.





بدا الشوط الثاني بقوه حيث لم ينتظر محمد سماره أكثر من دقيقتين ليحرز الهدف الثاني وبعد إحراز الهدف الثاني توقف اللعب لاعتراض الجهاز الفني لتحرير أسوان علي تواجد الجمهور مما أدي إلي توقف اللعب لأكثر من تسعه دقائق ثم بعد ذلك استكملت المباراه حيث شهدت الدقيقة ١٧ خروج ابراهيم جلال وحل محله كريم ناصر.





وحاول المنيا إدراك الهدف الثالث بالهجوم لكن بدا الفريق الضيف يكشر عن انيابه في منتصف الشوط الثاني ببعض المحاولات ثم في الدقيقة ٢٥ اجري المنيا تغييرا ثانيا بنزول كريم حسن مكان محمد عبدالسميع ثم بدا تحرير أسوان بأول التغييرات بنزول عبدالرحمن عبدالفتاح محل كارم جادالله عقبها بثوان مقصيه من كريم ناصر لكن ضعيفه وسهله في يد حارس التحرير لكن في الدقيقة ٣٠ استطاع البديل عبدالرحمن عبدالفتاح من تقليص الفارق لتحرير أسوان .





وأضاع كريم حسن فرصه الهدف الثالث ويتواصل الضغط المنياوي حيث شهدت الدقيقة ٣٦ تصويبه لكن بعيده من مصطفى الشيبكشي .





وفي الدقيقة ٣٨ اجري التحرير التغيير الثاني بنزول حسن عبدالمقصود محل محمود محمد عيسي وفي الدقيقة ٤٠ حل محمود سمير محل محمد سماره واحتسب حكم اللقاء ٥ دقائق وقت بدل ضائع لم تشهد اي جديد سوي التغيير الثالث لتحرير أسوان بنزول محمود محمد فتحي مكان احمد سعيد عقبها تنتهي المباراه بفوز المنيا بهدفين لهدف، ليرتفع رصيد المنيا للنقطه ٢٥ بالمركز الثالث، ويظل تحرير أسوان عند النقطه ١٠ بالمركز الثاني عشر.





وقد أدار المباراه تحكيميا محمد يوسف حكم ساحه، كل من محمد الكراشي مساعد أول وأحمد محمد عبدالعزيز مساعد ثان ،والحكم الرابع يحيي عبدالحمي،د وراقب اللقاء من لجنه المسابقات مجدي عويس، ومن لجنه الحكام صلاح عبدالعظيم.





ترتيب المجموعة الأولى

1- بنى سويف: 29 نقطة

2- أسوان: 29 نقطة

3- المنيا: 25 نقطة

4- التليفونات: 21 نقطة

5- الاعلاميين: 21 نقطة

6- التعدين: 19 نقطة

7- سوهاج: 19 نقطة

8- الالمونيوم:19 نقطة

9- طهطا: 15 نقطة

10-ديروط:15 نقطة

11- الفيوم: 12 نقطة

12-التحرير 10 نقاط

13- ناصر ملوي: 6 نقاط

14- الوليديه: 4 نقاط