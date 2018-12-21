وزير الاتصالات اللبناني: نأمل أن تعود مصر للقيام بدورها كما اعتاد العرب

قال جمال الجراح، وزير الاتصالات اللبناني، إن العلاقات المصرية اللبنانية قديمة جدًا، وترجع لآلاف السنين، مضيفًا أن مصر خلال المرحلة السابقة كانت واجهة للبنانيين لتلقي العلم في الجامعات المصرية.



وأضاف "الجراح"، خلال حواره مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الخميس، أن الحكومة المصرية كانت تساعد الطلاب اللبنانيين الوافدين لمصر، وتستضيفهم بدون مقابل، وتقدم لهم معونات مادية، لكي يستطيعوا العيش في مصر.



ولفت إلى أن مصر قامت بإنشاء الجامعة العربية ببيروت، وقامت بإمداداها بالأساتذة المصريين في كافة المجالات، وهذه الجامعة لم تكن فقط للبنانيين، ولكن لكل العرب.



وأشار إلى أنه يأمل أن تعود مصر للقيام بدورها العربي على أكل وجه، كما اعتاد العرب.



وتابع أن مصر تهتم بإنجاح منتدى الاقتصادي ببيروت من خلال العمل على تهيئة كافة الظروف سواء على العربي الاقتصادي او الاجتماعي.

