بيراميدز يقترب من الحصول على خدمات نجم الداخلية





اقترب مسؤولو نادي بيراميدز سبورت برئاسة حسام البدري، من الحصول على خدمات إسلام جابر صانع ألعاب الداخلية، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.





وكان نادي بيراميدز، دخل في مفاوضات رسمية مع إدارة مصر المقاصة، المالكة لعقود اللاعب من أجل تدعيم صفوفها خلال العام الجاري.





ويلعب جابر، ضمن صفوف الداخلية معارًا من صفوف المقاصة لمدة عام، تنتهي بنهاية الموسم الحالي، والتي أبدت مرونة في التنازل عن خدمات لاعبها بصورة نهائية خلال العام الجديد.





وأبدى جابر موافقة رسمية لإدارة بيراميدز باللعب ضمن صفوفها، ولكنه اشترط إنهاء الموقف مع إدارتي الفريق العسكري والفيومي، خاصةً أنه مرتبط بتعاقد ممتد لمدة موسمين مقبلين.





ويعتبر جابر، أحد أهم الأوراق التي يعتمد عليها علاء عبدالعال المدير الفني للداخلية، منذ بداية الموسم الجاري، والتي جعلته عنصر أساسي ضمن اختيارات المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الاول، منذ توليه المسئولية في أغسطس الماضي.



