خبير اقتصادي: البورصة خالفت توقعات المحللين اليوم والتداولات قاربت المليار جنيه

قال سعيد الفقي خبير الأسواق المالية أنه مع نهاية الأسبوع أرتفعت مؤشرات البورصة المصرية، وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية عند مستوي 13137 نقطة بأحجام تداول قاربت علي المليار الجنيه .





وأكد الفقي في تصريح خاص لـ " الفجر" أنه بخلاف كل التوقعات لم تتأثر البورصة المصرية بقيام الفدرالي الامريكي برفع سعر الفائدة 25% لتصل 2.5 %، حيث أن غالبية السياسات النقدية في كثير من الدول تتبعة.





لذلك كان من المتوقع تأثرسلبي لاداء المؤشرات المصرية ،ولكن ذلك لم يحدث رغم قرب انتهاء العام الحالي ،واغلاق بعض المراكز إلا أن المؤشر الرئيسي مازل يحترم نقطة دعمة عند 13000 نقطة ، حيث أنة لم يقترب منها في أصعب الاوقات حاليا بالرغم من الأخبار المعاكسة للإتجاة .





وتوقع الفقي ، إستمرار الأداء العرضي ما بين مستويات نقطة 13000 نقطة الي 13400نقطة و 13500نقطة وذللك خلال الأسبوع المقبل، وانتهاء إجازات نهاية العام ثم تكوين مراكز شرائية جديدة في هذة المناطق خاصة أن أسعار غالبية الأسهم أصبحت جاذبة للشراء وتعد فرصة استثمار جيدة علي المدي المتوسط، هذا بالإضافة إلي ظهور نتائج أعمال الشركات عن العام المنتهي وغالبيتها محققة أرباح، بالإضافة إلي ظهور بعض الأليات و المحفزات المتوقعة التي من المتوقع دعمها للسوق خلال الفترة المقبلة.





وعن مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة قال الفقي: "أنه مازال يتحرك في القناة العرضية مابين 668 نقطة و 682 نقطة حيث اغلق مع نهاية تداولات الاسبوع عند مستوي 678نقطة وامامة مقاومة عند 682نقطة بأختراقها يستهدف 700نقطة وهذا متوقع علي المدي المتوسط خلال الفترة القادمة".





وصعدت مؤشرات البورصة المصرية بشكل فجائي بختام جلسة اليوم الخميس، أول أيام الأسبوع مدعومة بمشتريات الأجانب ودعم من شراء انتقائي من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار.





وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية اليوم ، نحو400 مليون جنيه، ليصل إلى مستوى 744,9 مليارجنيه مقارنة بإغلاق عند 744,52 مليار جنيه بالجلسة السابقة.





وسجلت قيم التداولات للبورصة المصرية اليوم نحو 924,9 مليون ، من خلال تداول 140.2مليون سهم، بتنفيذ 20.8مليون عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 168شركة مقيدة، ارتفع منها 46سهمًا، وتراجعت أسعار 98سهمًا، في حين لم تتغير أسعار 21سهمًا أخري.