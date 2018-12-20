الفيصلي يهزم الوحدة في أول اختبار للعالمي ميدو





استطاع فريق الفيصلي أن يفوز على الوحدة بثلاثة أهداف دون رد، مساء اليوم الخميس ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





وتقدم الفيصلي بهدف أول عن طريق لويس جوستافو في الدقيقة الأولى من المباراة وأضاف إيجور روسي الثاني في الدقيقة 17 ومن ثم عزز عبد العزيز البيشي الثالث لفريقه الفيصلي بالدقيقة 47.





وتعد تلك المباراة هي الأولى للمدرب المصري أحمد حسام ميدو مع الوحدة السعودي حيثُ تم التعاقد معه عقب إقالة البرازيلي فابيو كاريلي الذي حقق نتائج سلبية في الفترة الأخيرة.





وبهذه النتيجة؛ يرفع الفيصلي رصيده إلى النقطة 20 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بينما الوحدة يتجمد رصيده عند النقطة 21 في المركز السادس.



